Edelweiss fliegt wieder nach Las Vegas

Zürich – Nach 2½ Jahren Unterbruch fliegt Edelweiss wieder nach Las Vegas. Es ist dies nach Tampa Bay (Florida) die zweite Feriendestination in Nordamerika von Edelweiss, welche wieder aufgenommen wurde. Am 28. März hob das Flugzeug in Zürich in Richtung Mojave-Wüste im US-Bundesstaat Nevada ab.

Mit Vancouver ab 15. Mai, Calgary ab 12. Juni und Denver ab 13. Juni wird Edelweiss in den nächsten Monaten drei weitere Ferienziele in Nordamerika wieder anfliegen.

Sommerflugplan 2022 gestartet

Edelweiss bietet diesen Sommer auf der Kurz- und Mittelstrecke 59 Destinationen in 19 Länder und auf der Langstrecke 19 Destinationen in 13 Länder an. Darunter sind auch sechs Ferienziele auf der Kurz- und Mittelstrecke, welche Edelweiss diesem Sommer neu anfliegt: Bilbao seit 27. März, Cork ab 15. April, Pisa ab 3. Juni, Bergen ab 4. Juni, Newquay (Cornwall) ab 3. Juli und Ponta Delgada (Azoren) ab 11. Juli. (Edelweiss/mc/pg)