Edelweiss modernisiert die Langstreckenflotte mit sechs Airbus A350-900

Zürich – Edelweiss beschafft sechs hocheffiziente und emissionsarme Flugzeuge des Typs Airbus A350-900. Diese werden ab Sommer 2025 gestaffelt zur Edelweiss-Flotte stossen. Bis Ende 2026 werden die bestehenden fünf Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A340-300 abgelöst und die Langstreckenflotte von Edelweiss wird wieder auf das Vor-Corona-Niveau aufgebaut.

Edelweiss CEO Bernd Bauer: «Die Modernisierung der Langstreckenflotte ist ein Meilenstein in der bald 30-jährigen Geschichte von Edelweiss. Edelweiss wird damit ab 2026 eine der jüngsten Langstreckenflotten Europas betreiben.»

Besserer Reisekomfort

Der Airbus A350-900 hat im Vergleich zum Airbus A340-300 eine noch grössere Reichweite und erlaubt, in Zukunft neue Feriendestinationen direkt mit der Schweiz zu verbinden. Die geräumige «Airspace»-Kabine des Airbus A350-900 verfügt über breite Gänge und Gepäckablagen mit grosser Kapazität. Dank der modernen Kabine hat das Flugzeug zudem einen sehr leisen Passagierraum, was zu einem bedeutend besseren Reisekomfort beiträgt. Auch die bessere Luftqualität werden Edelweiss Gäste in Zukunft zu schätzen wissen. Dank fortschrittlichster Technologie atmet man von jedem Platz im Flugzeug frische Luft ohne Zugluft und geniesst das natürliche Licht, welches durch die 30% grösseren Panoramafenster hereinfällt.

Übernahme von LATAM Airlines

Die Flugzeuge, welche zuvor von LATAM Airlines betrieben worden sind, werden zunächst über 339 Sitzplätze verfügen und den bewährten Edelweiss Komfort in allen Klassen bieten: 246 Sitze in der Economy Class, 63 Sitze in der Economy Max mit mehr Beinfreiheit und grösserem Neigewinkel und 30 Sitze, welche sich in ein flaches Bett umwandeln lassen, in der Business Class.

Alle Gäste profitieren von einem der modernsten Inflight Entertainment Systeme mit grossen, hochauflösenden Bildschirmen sowie USB-Stromversorgung an jedem Sitz. Gäste in der Business Class geniessen die Filme und Serien sogar auf einem 19 Zoll grossen Bildschirm.

Aufgrund von weltweiten Material-Engpässen und reduzierten Maintenance & Engineering-Kapazitäten werden die ersten vier Flugzeuge zunächst in der Konfiguration des ursprünglichen Betreibers mit leichten Modifikationen an der Kabine und im Edelweiss Design operiert. Edelweiss wird zu einem späteren Zeitpunkt eine komplett neue Kabinen-Konfiguration mit neuen Sitzen und neuem Interior-Design einbauen. Edelweiss investiert dafür einen dreistelligen Millionenbetrag.

Ein umweltfreundliches und sparsames Flugzeug

Triebwerke der neusten Generation und der Einsatz von Leichtbauwerkstoffen machen den zweistrahligen Airbus A350-900 zu einem der treibstoffeffizientesten Grossraumflugzeuge. Er verbraucht 25 Prozent weniger Treibstoff und erzeugt dadurch 25 Prozent weniger CO2 als der viermotorige Airbus A340-300. Die Lärmemissionen sind zudem bis zu 50 Prozent geringer.

Der erste Airbus A350-900 im Edelweiss Design wird nach aktuellem Planungsstand im Sommer 2025 in Zürich eintreffen und auf dem gesamten Langstreckennetz von Edelweiss eingesetzt. Dieses umfasst über 20 Ferienziele in Nord-, Zentral- und Südamerika, Afrika, Asien, im Nahen Osten und indischen Ozean. (mc/pg)