Edelweiss: Spanien und Griechenland diesen Sommer am beliebtesten

Zürich – Zum Start der Sommerferien bietet Edelweiss ab Zürich weltweit 55 Ferienziele an. Das Angebot auf der Kurz- und Mittelstrecke umfasst 48 Ferienziele in 17 Ländern. Auf der Kurzstrecke hat Edelweiss gleich viel Kapazität im Angebot wie im Vor-Corona-Sommer 2019. Auf der Langstrecke fliegt Edelweiss diesen Sommer zu sieben Ferienzielen in sechs Ländern.

Zu den bestehenden Ferienzielen hat Edelweiss für diesen Sommer sechs neue Destinationen ins Streckennetz aufgenommen. Ab Juli wird Montego Bay in Jamaika und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik angeflogen. Ebenfalls ab Juli werden Reykjavik/Keflavik in Island, Preveza/Lefkada und Skiathos in Griechenland sowie Tivat in Montenegro angeflogen. Die Flüge sind auf flyedelweiss.com und über alle üblichen Verkaufskanäle buchbar.

Spanien und Griechenland sind diesen Sommer am beliebtesten

Seit der Aufhebung der bisherigen BAG-Risikoländerliste haben die Buchungen für die Sommerferien um ein Vielfaches zugenommen. Dies bestätigt Patrick Heymann, Chief Commercial Officer von Edelweiss: «Wir sehen bei der Schweizer Bevölkerung ein grosses Bedürfnis für Ferien im Ausland. Aufgrund der steigenden Nachfrage haben wir uns entschieden, beliebte Ferienziele mehrmals täglich oder mit einem grösseren Flugzeug-Typ anzufliegen.» Spitzenreiter bei den beliebtesten Ferienzielen dieses Sommers sind Heraklion/Kreta (Griechenland), gefolgt von Ibiza (Spanien), Palma de Mallorca (Spanien), Mykonos (Griechenland) und Teneriffa (Spanien). Das beliebteste Reiseziel dieses Sommers auf der Langstrecke ist Punta Cana in der Dominikanischen Republik.

Reisevorbereitung ist dieses Jahr noch wichtiger als früher

Besonders wichtig sind in dieser Zeit auch Informationen bezüglich Einreisebestimmungen an der Zieldestination. Obwohl die Einreise für die meisten Länder in Europa in den letzten Tagen stark erleichtert wurde, benötigt man in vielen Ländern noch einen negativen PCR-Test. Mit zwei neuen Dienstleistungen vereinfacht Edelweiss die Reiseplanung. Ab sofort kann man über die neue Edelweiss-Website einen fürs Reisen zugelassenen PCR-Test für zu Hause kaufen. Zudem steht allen Edelweiss Gästen ein erweitertes Informationsangebot für jedes Ferienziel mit den wichtigsten Covid-19-Bestimmungen und Test-Möglichkeiten vor Ort zur Verfügung. Sämtliche Informationen sind auf flyedelweiss.com verfügbar. (mc/pg)