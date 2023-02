Edelweiss verlängert Partnerschaft mit «Alfa Romeo F1 Team Stake»

Zürich-Flughafen – Das «Alfa Romeo F1 Team Stake» setzt auch im Jahr 2023 auf Edelweiss als Official Airline Partner. Es ist dies bereits die dritte Saison, in der Edelweiss direkte Charterflüge von Zürich zu den F1 Grand Prix Rennstrecken in Reichweite der A320 Flotte anbietet. Die Zusammenarbeit begann im Jahr 2021, als damals noch Alfa Romeo Racing ORLEN während der Pandemie einen Schweizer Partner suchte.

Dazu Patrick Heymann, Chief Commercial Officer von Edelweiss: «Ich freue mich ausserordentlich und bin stolz, dass das Alfa Romeo F1 Team Stake uns auch dieses Jahr wieder ihr Vertrauen schenkt. Überdies ist es mir wichtig zu erwähnen, dass das Team seit 2011 klimaneutral unterwegs ist und auch unsere Flüge kompensiert werden.»

Edelweiss fliegt das Team auch nach Las Vegas

Die neue Saison startet am 5. März 2023 in Bahrain. Die Saison wird dieses Jahr ein Rennen mehr aufweisen. Als zweitletzte Station steht vom 16. bis 18. November 2023 Las Vegas auf dem Programm. Edelweiss wird das Team Ende November auf dem regulären Linienflug nach Las Vegas fliegen. Auf dem Las Vegas Strip wird das Rennen auf einer Strecke von 3,8 Meilen mitten im neonfarbenen Herzen der Stadt ausgetragen. Vorbei an weltberühmten Wahrzeichen, Casinos und Hotels. Edelweiss fliegt Las Vegas bis Ende November mindestens zwei Mal wöchentlich direkt aus Zürich an und bietet damit Rennsport Begeisterten die Möglichkeit, live vor Ort zu sein. (Edelweiss/mc/ps)