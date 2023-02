Flughafen Bern: Flugplan 2023 mit neuen Destinationen

Belp – Der Flughafen Bern verzeichnete im vergangenen Jahr eine hohe Auslastung der Sommercharterflüge, einige Destinationen waren sogar komplett ausgebucht. Aufgrund der hohen Nachfrage beginnt der Flugplan in diesem Sommer früher und wird mit neuen Destinationen ergänzt.

Die Schweizer Regionalfluggesellschaft Helvetic Airways verlängert die Saison und startet in Bern bereits ab Anfang Juni zu den beliebtesten Warmwasserdestinationen im Mittelmeerraum. In Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern werden die griechischen Inseln, Kos, Kreta und Rhodos sowie Larnaka auf Zypern, Palma auf der Baleareninsel Mallorca, Jerez de la Frontera in Andalusien und Antalya in der Südtürkei angeflogen.

Neu dazu kommt die Destination Alicante an der Costa Blanca im Südosten Spaniens, welche im Auftrag von flyBAIR angeboten wird. Die Flüge werden mit der neuen Embraer E190-E2 durchgeführt, welche während der gesamten Saison in Bern stationiert sein wird.

Lübeck Air – die Fluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Lübeck-Blankensee wird ab Mitte Mai immer donnerstags und sonntags Lübeck mit Bern verbinden. Als neues Reiseziel wird Lübeck Air im Auftrag von flyBAIR ab Bern die Destination Bastia auf Korsika anfliegen. Die Flüge werden mit einer Turboprop-Maschine des Typs ATR 72-500 angeboten.

Sky Alps – die Fluggesellschaft mit Sitz in Bozen fliegt ab Ende Mai 2x wöchentlich im Auftrag von Belpmoos Reisen von Bern nach Olbia auf Sardinien. Diese Flüge werden mit einer Dash-DHC-8-Q400 durchgeführt. (mc/pg)

