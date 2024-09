Flughafen Zürich im August fast auf Vor-Corona-Niveau

Zürich – Am Flughafen Zürich sind im August die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gestiegen. Das Vorkrisenniveau von 2019 wurde dabei fast wieder erreicht.

Insgesamt reisten im August 3,10 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz, wie der Flughafen am Mittwochabend in einem Communiqué mitteilte. Das waren 6 Prozent mehr als im August vor einem Jahr.

Damit hat der Flughafen das Vorpandemie-Level fast wieder erreicht: Das Passagieraufkommen entsprach 99,5 Prozent des Niveaus von August 2019.

Wieder mehr Transferpassagiere

Von den Reisenden waren 2,14 Millionen Lokalpassagiere mit Abflug oder Ankunft in Zürich. Die Zahl der Umsteigepassagiere kletterte auf 0,95 Millionen.

Damit fehlt bei den Lokalpassagieren nicht mehr viel bis zum Vor-Coronaniveau von August 2019. Die Zahl der Transferpassagiere hat das Vor-Krisenlevel sogar leicht übertroffen.

Mehr Flüge in Zürich

Auch landeten und starteten im August mehr Flugzeuge in Zürich als im Vorjahresmonat. So stieg die Zahl der Flüge um rund 4 Prozent auf 24’132. Damit wurden knapp 96 Prozent der Flugbewegungen vom August 2019 erreicht.

Im Durchschnitt sassen 145 Passagiere in einem Flugzeug. Damit waren 85 von 100 Sitzen in einer Maschine belegt.

Nach Sicherheitskontrolle mehr verkauft

Der Kommerzumsatz nahm im August derweil um 2 Prozent auf 55,7 Millionen Franken zu und übertraf damit das Vor-Coronaniveau. Dies ist den Shops und Restaurants auf der «Luftseite» (nach der Sicherheitskontrolle) zu verdanken, die ihren Umsatz um 5 Prozent steigern konnten. Dagegen sank der Umsatz in den Läden und Restaurants auf der «Landseite» um 2 Prozent.

Der Flughafen wickelte im Berichtsmonat schliesslich 33’640 Tonnen Fracht ab, ein Plus von rund 23 Prozent. Das Frachtvolumen von vor der Pandemie erreichte man damit aber noch nicht ganz. (awp/mc/pg)