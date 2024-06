Flughafen Zürich: Nachtflugbeschränkungen während Ukraine-Konferenz angepasst

Zürich – Am Wochenende vom 15. und 16. Juni 2024 findet in der Schweiz die Konferenz zum Frieden in der Ukraine statt. Es werden zahlreiche Staatsvertreterinnen und -vertreter über den Flughafen Zürich reisen. Entsprechend ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen zu rechnen.

Für die An- und Abreise der per Flugzeug an die Friedenskonferenz reisenden Delegationen wurde der Flughafen Zürich festgelegt. Dies bedeutet neben dem planmässigen, ohnehin dichten Wochenendverkehr eine hohe zusätzliche Belastung für den Betrieb und die Infrastruktur am Flughafen Zürich. Die innert kurzer Zeit erwarteten An- und Abflüge der Konferenzteilnehmenden können Auswirkungen auf die Pünktlichkeit des Linienverkehrs haben.

Passagieren und Personen, die Reisende abholen, wird empfohlen, sich vorgängig auf der Webseite des Flughafens über allfällige Verspätungen zu informieren. Die Anreise zum Flughafen, das Check-in und die Sicherheitskontrolle können jedoch wie gewohnt geplant werden.

Die Zuschauerterrassen bleiben aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen vom 14. bis 16. Juni geschlossen. Öffentliche Flughafentouren finden nicht statt. Entlang des Flughafenzauns ist ebenfalls mit zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen zu rechnen.

Flüge ausserhalb der Betriebszeiten

Anwohnende rund um den Flughafen Zürich müssen während der Friedenskonferenz mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Um neben dem laufenden Flugbetrieb die An- und Abreise der teilnehmenden Staatsdelegationen per Flugzeug zu ermöglichen, hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Zürich für die Nächte vom 15./16. Juni und 16./17. Juni 2024 angepasst.

Allfällig verspätete Linienflüge können bis 02:00 Uhr ohne besondere Bewilligung starten und landen. Ausserdem lässt das BAZL Flüge von Staatsluftfahrzeugen während der beiden Nächte unbeschränkt zu. Es ist gemäss Angaben des BAZL höchstens mit vereinzelten Flügen nach 02:00 Uhr zu rechnen. Auch können am Wochenende der Friedenskonferenz Wechsel der Betriebskonzepte notwendig sein, wenn es die Verkehrssituation erfordert. (mc/pg)