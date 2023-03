Flughafen Zürich verzeichnet im Februar mehr Flugbewegungen

Zürich – Im Februar sind mehr Flugzeuge am Flughafen Zürich gestartet und gelandet als im Vorjahr. Der Rückstand zum Vorkrisenniveau konnte noch nicht wesentlich verringert werden.

Im Februar hat der Flughafen Zürich insgesamt 15’451 Flugbewegungen registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist dies ein Anstieg von knapp 40 Prozent, wie aus den von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Zahlen von der Flughafenwebseite hervorgeht. Gegenüber dem besonders stark von der Corona-Krise geprägten Februar 2021 ist es fast eine Vervierfachung des Flugaufkommens.

Aufholprozess stösst an Grenzen

Der mit der Aufhebung der meisten Corona-Restriktionen eingesetzte Aufholprozess hat sich zwar fortgesetzt, gleichzeitig ist er aber auch an eine Grenze gestossen. So beträgt der Rückstand zum Vorkrisenniveau im Februar rund 15 Prozent. Um diesen Wert herum hatte sich die Erholung die letzten Monate in etwa eingependelt.

Geringeres Flugaufkommen nach Asien

Als die wichtigsten Gründe für den nach wie vor bestehenden Rückstand führte eine Flughafensprecherin das immer noch geringere Flugaufkommen nach Asien, insbesondere China, an. Auch Russland und die Ukraine fielen aufgrund des Kriegs in der Region und entsprechenden Sanktionen weg, hiess es auf Anfrage.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung. (awp/mc/pg)