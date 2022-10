Mobilize Fast Charge: Ultraschnelles Ladenetz an Autobahnen und Fernstrassen

Zürich – Um lange Fahrten mit Elektrofahrzeugen zu vereinfachen, führen die Renault Mobilitätsmarke Mobilize und die Renault Händler das ultraschnelle Ladenetz Mobilize Fast Charge ein. Die meisten Stationen entstehen bei Renault Partnern, die weniger als fünf Minuten von einer Autobahn- oder Schnellstrassenausfahrt entfernt liegen. Bis Mitte 2024 soll das Netz europaweit 200 Stationen umfassen.

Jede Station wird sechs ultraschnelle Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 kW umfassen, womit das Netz zu den leistungsstärksten in Europa zählen wird. Nach abgeschlossenem Ausbau wird das Mobilize Fast Charge Netz die Möglichkeit eröffnen, mit dem Elektrofahrzeug von Hamburg nach Sevilla zu fahren, wie Mobilize in einer Mitteilung schreibt. Allein in Frankreich will Mobilize 90 Stationen installieren. Das entspricht einer ultraschnellen Station alle 150 Kilometer an den Fernstrassen des Landes.

Intelligentes Energiemanagement

Um das Stromnetz nicht zu überlasten, nutzen die Stationen ein intelligentes Energiemanagementsystem und stationäre Speicherkapazitäten, die auf ausgedienten Batterien von Elektrofahrzeugen basieren. Ergänzend kommt an manchen Stationen Solarstrom aus Photovoltaikanlagen zum Einsatz. Das Speichersystem wird in der Lage sein, 600 kW Momentanleistung zu liefern, selbst wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden. (mc/pg)