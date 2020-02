Online-Shopping zwischen starkem Wachstum und Umweltbewusstsein

Zürich – Die Zahl der Online-Shopper in der Schweiz ist steigend und liegt exakt im europäischen Durchschnitt. Dies zeigt eine Studie der DPDgroup in 21 europäischen Ländern. Die meisten lassen sich die Ware nach Hause liefern. Zweidrittel der Schweizer Online-Kunden finden, dass Unternehmen mehr auf die Umwelt achten sollten, die Hälfte davon wäre auch bereit dafür mehr zu bezahlen. Gleichzeitig senden überdurchschnittlich viele Schweizer Ware zurück.

Gemäss der DPD-Studie erfolgen inzwischen 13.5% der Schweizer Einkäufe online. 83% aller Schweizer E-Shopper sind regelmässig online auf Shoppingtour unterwegs, 44% kaufen monatlich online ein. Die Schweiz befindet sich damit im europäischen Mittelfeld. Vor ihr sind Länder wie Polen (Platz 1), Österreich, Irland, Grossbritannien, Holland, Deutschland, Rumänien, Litauen und Belgien. Das Schlusslicht bilden Spanien und Portugal. 70% bewerten ihre Erfahrungen mit Online-Einkäufen als positiv, 8% weniger als der europäische Durchschnitt.

Die Hälfte würde für den Umweltschutz mehr bezahlen

69% der regelmässigen Online-Shopper finden, dass Marken und Unternehmen Verantwortung für die Umwelt tragen sollen. Jedoch kaufen nur 51% umweltfreundliche Produkte online. 52% wären bereit, mehr zu bezahlen.

Social Media und Influencer beeinflussen Kaufverhalten

59% aller Schweizer E-Shopper lassen sich bei der Wahl ihrer Webseiten, auf denen sie einkaufen, von Social Media und Influencern beeinflussen – sie befinden sich damit unweit des europäischen Durchschnitts (60%).

Zeit und Geld spielt eine Rolle – gekauft werden vor allem Kleider

Bei den Beweggründen für Online-Shopping wird am häufigsten Zeitersparnis genannt (74%). 53% wollen damit Geld sparen. Online geshoppt wurden auch 2019 vor allem Kleider (63%), Schuhe (48%) und Bücher (42%). Mode liegt dabei über dem europäischen Durchschnitt von 58%.

Beliebte ausländische Online-Shops

86% der Schweizer Online-Shopper haben bereits Waren auf ausländischen E-Shops eingekauft. Dieser Wert übersteigt um ganze 24% den europäischen Durchschnitt. 88% davon kauften Waren in Europa, 46% in China.

Viele Retouren

Deutlich häufiger als in anderen europäischen Ländern bestellte Ware retourniert. Während es im europaweiten Schnitt 9% sind, haben in der Schweiz 14% ihre letzte Bestellung zurückgeschicht.

Shopping vorab auf dem Smartphone

Eingekauft wird am meisten auf dem Smartphone. 62% nutzen ihr Mobiltelefon für Bestellungen. Damit liegt die Schweiz im europäischen Durchschnitt. Nur 15% nutzen Treue-Programme. (mc/pg)

Studie E-shoppers in Europe

Über die Studie «E-Shopper Barometer»

Für die Studie im Auftrag der DPDgroup wurden zwischen dem 27. Mai und 10. Juli 2019 insgesamt 23‘255 Interviews in 21 europäischen Ländern geführt. In der Schweiz nahmen 1000 Personen ab 18 Jahren an der Umfrage teil.