Portugal, Grossbritannien und Dänemark auf der neuen Quarantäneliste

Bern – Das Bundesamt für Gesundheit hat die neue Rückreise-Quarantäneliste veröffentlicht. Neu gelten ab Montag, 28. September 2020 59 Staaten als Risikogebiete. Dazugekommen sind 15 Länder, darunter Herbstferien-Destinationen wie Portugal, Marokko, Grossbritannien und Oman.

Weiter stehen Dänemark, Belgien, Ecuador, Irland, Island, Jamaika, Luxemburg, Nepal, Niederlande, Slowenien und Ungarn auf der Liste. Ausserdem verlängerte das BAG die Liste mit Risikogebieten in den Nachbarländern um vier Destinationen. Neu gehört auch die Bretagne zu den Risikogebieten in Frankreich. In Österreich handelt es sich um Niederösterreich und Oberösterreich und in Italien um Ligurien.

Von der Liste gestrichen wurden Kosovo und San Marino. Ebenfalls gestrichen hat das Bundesamt Aruba, die Britischen Jungferninseln, Gibraltar, Sint Maarten, die Turks- und Caicos-Inseln, dies weil diese zu den Niederlanden respektive dem Vereinigten Königreich zählen und bisher darunter subsummiert worden sind. Bei den USA wurde die Klammerbemerkung „inklusive Puerto Rico, Amerikanische Jungferninseln und Guam“ gestrichen.

Wer aus einem Land oder einer Region auf der BAG-Liste in die Schweiz einreist, muss bei der Rückkehr für 10 Tage in Quarantäne. (mc/pg)

Liste des BAG