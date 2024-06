Edelweiss nimmt drei neue Ferienziele im Orient in den Winterflugplan 2024/25 auf

Zürich – Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss baut ihr Angebot durch den Winter aus. Mit dem Winterflugplan 2024/25 bietet Edelweiss 66 Destinationen in 34 Länder an. Das Angebot auf dem afrikanischen Kontinent und im Nahen Osten wird mit drei neuen, faszinierenden Ferienzielen ausgebaut.

Salalah, gelegen im Süden des Oman, ist ein Paradies für Ferienreisende, die Erholung und Abenteuer suchen. Hier kann man an weissen Sandstränden mit türkisfarbenem Wasser entspannen oder einen spannenden Ausflug in die Rub-al-Khali-Wüste, die grösste Sandwüste der Welt, unternehmen. Ab Ende Februar 2025 fliegt Edelweiss zwei Mal pro Woche von Zürich über Maskat nach Salalah und von dort nonstop zurück.

Edelweiss fliegt neu zum Sphinx International Airport in Ägypten. Dieser westlich von Kairo und Gizeh gelegene Flughafen ist das Tor zu den weltberühmten Pyramiden von Gizeh. Die Metropole Kairo bietet einen faszinierenden Kontrast mit seiner lebendigen und kulturell vielfältigen Atmosphäre. Ausserdem ist Sphinx Airport der ideale Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten (in Kombination mit der Edelweiss Destination Luxor) und das Grand Egyptian Museum, dessen Eröffnung noch für dieses Jahr geplant ist, liegt in unmittelbarer Nähe. Ab dem 6. November 2024 fliegt Edelweiss zwei Mal pro Woche von Zürich zum Sphinx International Airport.

Die tunesische Hauptstadt Tunis fasziniert mit ihrer reichen Geschichte und Kultur. Ein Highlight ist die alte Medina, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und ein Muss für jeden Besucher ist. Hier kann man durch die engen Gassen schlendern und den traditionellen Souk erkunden. Zudem lassen sich ab Tunis wunderschöne Rundreisen durch Tunesien unternehmen. Ab dem 19. Dezember 2024 fliegt Edelweiss zwei Mal pro Woche von Zürich nach Tunis.

Grosser Ausbau zu nördlichen Destinationen

Um der wachsenden Beliebtheit der Winterziele in Norwegen und Finnland gerecht zu werden, erweitert Edelweiss die Flugfrequenzen für den kommenden Winter erheblich. Tromsø, bekannt als Tor zur Arktis, wird bis zu fünf Mal pro Woche angeflogen. Hier können Reisende die spektakulären Nordlichter und das arktische Abenteuer in einer der nördlichsten Städte der Welt erleben. Der Flughafen Evenes nahe Narvik wird erstmals auch im Winter bedient. Narvik bietet ein fantastisches Winterangebot und wird 2029 die alpine Ski-WM ausrichten. Die nahegelegene Inselgruppe der Lofoten ist ein malerisches Reiseziel, welches für seine atemberaubenden Fjorde und Berge bekannt ist. Evenes wird ab dem 21. Dezember 2024 ein Mal pro Woche angeflogen.

In Finnland erwartet Reisende in Ivalo, dem Tor zu Lappland, ein Paradies für Wintersportler und Naturliebhaber. Ivalo wird neu zwei statt ein Mal pro Woche angeflogen. Kittilä, bekannt für seine erstklassigen Skigebiete und das charmante Dorf Levi, wird neu zwei Mal pro Woche bedient.

Rovaniemi, die offizielle Heimat des Weihnachtsmannes, bietet magische Wintererlebnisse. Auch diese Destination wird von Edelweiss neu zwei Mal pro Woche angeflogen. Schliesslich wird Kuusamo, eine Region, die für ihre unberührte Natur und vielfältigen Wintersportmöglichkeiten bekannt ist, einmal pro Woche angeflogen. Die Flüge nach Finnland beginnen alle im Dezember.

Breites Angebot an Ferienzielen auf der Langstrecke

Die im vergangenen Jahr aufgenommenen Winterflüge nach Tampa Bay in Florida stehen auch diesen Winter zwei Mal wöchentlich im Angebot. Tampa Bay wird damit ganzjährig bedient. Unverändert bleibt die Anzahl der Flüge zu den Ferienzielen in der Karibik. Wie bereits in der letzten Wintersaison wird Cancún drei Mal wöchentlich, Havanna ein Mal pro Woche und Punta Cana zwei Mal wöchentlich nonstop ab Zürich angeflogen. Puerto Plata wird in Kombination mit Montego Bay auf Jamaika ein Mal pro Woche bedient. San José in Costa Rica wird drei Mal pro Woche angeflogen; davon zwei Verbindungen pro Woche in Kombination mit Liberia/Guanacaste. In Kolumbien werden Bogotá und Cartagena neu bereits ab 3. November angeflogen. Dies unverändert zwei Mal pro Woche.

Fester Bestandteil im Winterflugplan von Edelweiss sind weiterhin die Ferienziele Mauritius, Seychellen und Kapstadt. Die beliebte Metropole in Südafrika wird durch den Winter bis zu vier Mal pro Woche bedient. Die Malediven werden drei Mal wöchentlich ab Zürich angeflogen, davon ein Mal pro Woche in Verbindung mit Colombo auf Sri Lanka. Phuket in Thailand wird drei Mal wöchentlich bedient.

Doppelt so viele Flüge auf die Kapverden

Die Flüge nach Sal auf den Kapverden werden verdoppelt. Neu gibt es vier bis fünf Flüge pro Woche, inklusive attraktiver Wochenendflüge, was die Erreichbarkeit dieses traumhaften Reiseziels erheblich verbessert. Auch die Kapazität für Flüge nach Marokko wird aufgestockt. Agadir wird nun fast durchgehend mit Nonstopflügen am Samstag bedient.

Einen Ausbau gibt es auch bei einigen klassischen Sommer-Destinationen: Nach Djerba, Bilbao, Ibiza, Antalya und Cagliari wird die Saison in den November/Dezember verlängert bzw. der Saisonstart auf Februar/März vorgezogen. Split und Faro werden erstmals sogar ganzjährig bedient. (pd/mc/pg)