Schweizer Buchpreis: Orell Füssli lädt zur ersten offiziellen Lesung des Gewinners Christian Haller

Zürich – Orell Füssli gratuliert Christian Haller zum Schweizer Buchpreis.

Der jährlich verliehene Schweizer Buchpreis ist die wichtigste Auszeichnung für Schweizer Autorinnen und Autoren. Als Förderer der Schweizer Literatur ist es für Orell Füssli ein besonderes Anliegen, diese bedeutende Ehrung zu unterstützen und damit herausragende Talente zu fördern.

Dieses Jahr reichten 55 Verlage 85 Titel ein. Die Auswahl der nominierten Bücher war besonders beeindruckend hinsichtlich der Vielfalt und hohen Qualität der schweizerischen Literatur. In der Begründung der Jury heisst es: «Christian Haller, studierter Naturwissenschaftler und Autor, nähert sich in seinem Buch Fragen, die für die Literatur wie für die Wissenschaft relevant sind: Wie beschreibt man Unbeschreibliches? Wie sagt man Unsagbares? Wie verlässlich ist unsere Wahrnehmung? Meisterhaft verdichtet er die komplexen Themen zu einer Novelle, die einfach und leicht verständlich daherkommt und dabei durch gedanklichen Tiefgang ebenso überzeugt wie durch sprachliche Eleganz und Klarheit.»

Der Buchpreis ehrt nicht nur herausragende schriftstellerische Leistungen, sondern würdigt auch die lebendige literarische Szene in der Schweiz. Orell Füssli setzt sich durch die Unterstützung des Buchpreises aktiv für die Sichtbarkeit und Wertschätzung von Schweizer Literatur ein und engagiert sich dafür, Leserinnen und Leser mit inspirierenden Geschichten zu bereichern.

«Orell Füssli ist stolz darauf, auch im zweiten Jahr in Folge den Schweizer Buchpreis als Hauptsponsor zu fördern. Die Wertschätzung für das Lesen und die Literatur hat in der Geschichte von Orell Füssli stets einen hohen Stellenwert gehabt. Unsere Kooperation mit dem Schweizer Buchpreis ergibt sich daher ganz natürlich aus unserer langjährigen Strategie. Wir engagieren uns nicht nur für Literaturprojekte auf überregionaler und nationaler Ebene, sondern entwickeln kontinuierlich eigene regionale Veranstaltungen und Formate, um die Begeisterung für Literatur zu fördern», erklärt Christine Roth, Leiterin Marketing und Kommunikation der Orell Füssli Thalia AG.

Der Schweizer Buchpreis

Der Schweizer Buchpreis, der mit einer Dotierung von 30’000 Franken die bedeutendste literarische Auszeichnung hierzulande ist, wurde 2008 vom Verein LiteraturBasel und dem SBVV initiiert, die bis heute die Trägerschaft des Preises bilden. Vorgeschlagen werden die teilnehmenden Werke von den Verlagen.

Die Lesung von Christian Haller aus «Sich lichtende Nebel»

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr und ist öffentlich. Moderiert wird die Veranstaltung von SRF-Moderator Nino Gadient. Eintritt: Fr. 15.00, ermässigt Fr. 10.00. Die Anmeldung kann in der Buchhandlung oder per E-Mail an [email protected] erfolgen. (Orell Füssli/mc/ps)