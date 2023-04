Swiss baut Langstreckenangebot im Winter aus

Zürich – Im kommenden Winter baut Swiss ihr Angebot an Langstreckenflügen aus. Zu den Zielen, für die Swiss ihr Angebot verstärkt, gehören Miami, Shanghai, Singapur und Kairo.

Nach Miami an der Südspitze Floridas verdoppelt Swiss ihr Angebot gegenüber den Sommermonaten und bietet ihren Fluggästen bis zu 14 wöchentliche Flüge an. Die chinesische Metropole Shanghai fliegt Swiss im Winter wieder sechsmal pro Woche an und stockt damit das Angebot gegenüber Sommer um drei wöchentliche Flüge auf. Den Inselstaat Singapur wiederum steuert die Airline wieder täglich an und bietet Reisenden damit einen zusätzlichen Flug pro Woche an. Auch in die ägyptische Hauptstadt Kairo steht Passagieren im Winter ein täglicher Flug zur Verfügung.

Insgesamt stehen den Fluggästen von Swiss 21 Langstreckenziele zu Verfügung. (mc/pg)