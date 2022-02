Swiss beendet Kurzarbeit und sucht neues Kabinenpersonal

Zürich – Die Airline Swiss wird ihr Flugangebot zum Sommer 2022 hin kontinuierlich ausbauen und bereitet sich auf eine Zeit nach der Pandemie vor. Zum einen wird die Kurzarbeit per Anfang März für sämtliche Mitarbeitende beendet. Zum anderen plant Swiss im Verlaufe des Jahres neue Cabin Crew Member im dreistelligen Bereich einzustellen und wieder mehr Praktikanten auszubilden.

Man wolle den Mitarbeitenden wieder neue Perspektiven bieten, schreibt die Swiss in einer Mitteilung. So sind beispielsweise beim Kabinenpersonal neben Ausbildungsmöglichkeiten als Maître de Cabine auch weitere Laufbahnoptionen und Umschulungen im Laufe des Jahres geplant. Betreffend Piloten stehe man in Gesprächen mit dem Sozialpartner.

Mehr Abgänge als erwartet

Swiss verzeichnete beim Kabinenpersonal aufgrund freiwilliger Frühpensionierungen, dem im vergangenen Herbst eingeführten Impfobligatorium und der Fluktuation, die entgegen der Erwartungen nicht gesunken war, mehr Abgänge als angenommen. Um dem erwarteten Aufkommen zu begegnen, wird SWISS im Laufe des Jahres neue Cabin Crew Member im dreistelligen Bereich einstellen. In diesem Kontext werden ab April auch über die Hälfte jener in Zürich und Genf stationierten Cabin Crew Member zu Swiss zurückkehren, die das Unternehmen im Rahmen der Restrukturierung verlassen mussten. (mc/pg)