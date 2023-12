Swiss erweitert Streckenangebot für den Sommerflugplan 2024

Kloten – Die Airline Swiss bietet mit dem Sommerflugplan 2024 neue Kurzstrecken an. Neu fliegen die Swiss-Maschinen ab Zürich auch im Sommerhalbjahr nach Bremen. Ausserdem bietet die Fluggesellschaft ab Genf neu Flüge nach Oslo an und bedient die Strecken zwischen Genf und Kopenhagen sowie Stockholm nun auch im Sommersemester, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Wie bereits im September angekündigt, gehören ab dem Sommerflugplan ausserdem die Städte Košice in der Slowakei und Cluj-Napoca in Rumänien zum Kurzstreckenangebot ab Zürich. Zudem erhöht die Swiss die Zahl der Flüge ab Zürich in verschiedene europäische Städte, darunter Alicante, Madrid, Neapel, Venedig und Vilnius. Ab Genf bietet sie zusätzliche Flüge nach Athen, Brindisi, Brüssel, Catania, Málaga, Palma und Valencia an.

Ebenfalls schon bekannt sind zwei zusätzliche Destinationen auf der Langstrecke. Die Swiss nimmt im Sommerflugplan Verbindungen in die US-amerikanische Hauptstadt Washington D.C. sowie die kanadische Metropole Toronto auf.

Der Sommerflugplan 2024 gilt vom 31. März bis zum 26. Oktober 2024. (awp/mc/pg)