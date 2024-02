Swiss fliegt erstmals in ihrer Geschichte nach Seoul

Zürich – Die Fluggesellschaft Swiss nimmt im Sommerflugplan 2024 die Langstreckendestination Seoul in ihr Streckennetz auf. Ab dem 7. Mai bietet Swiss drei wöchentliche Direktflüge zwischen Zürich und der südkoreanischen Hauptstadt an.

Neben den beiden bereits angekündigten neuen Interkontinentalzielen Washington D.C. und Toronto im Westen erweitert Swiss damit ihr Langstreckennetz auch in Richtung Osten.

Ab dem 7. Mai 2024 fliegt Swiss dreimal wöchentlich mit einem Airbus A340 nach Seoul. Ab Zürich finden die Flüge mit der Flugnummer LX122 jeweils dienstags, freitags und sonntags statt. Die Flugzeit von Zürich nach Seoul beträgt 11 Stunden und 45 Minuten. Swiss wird um 13.40 Uhr in Zürich abheben und um 08.25 Uhr am Folgetag in Seoul landen. Die Flüge von Seoul nach Zürich mit der Flugnummer LX123 erfolgen montags, mittwochs und samstags. Start für den Rückflug ist um 09.55 Uhr mit Landung in Zürich um 16.50 Uhr. (Swiss/mc/pg)