Volkswagen und Enel X Way starten mit Ewiva Aufbau von Italiens grösstem Schnellade-Netzwerk

Wolfsburg – Das Joint Venture zwischen dem Volkswagen Konzern und Enel X Way, einem auf Elektromobilität spezialisierten Unternehmen der Enel-Gruppe, ist gestartet. Ziel des Gemeinschafts-Unternehmens ist es, durch den Aufbau eines verlässlichen und flächendeckenden High Power Charging (HPC)-Netzes die Etablierung der Elektromobilität in ganz Italien zu beschleunigen. Mit der Ankündigung und Eröffnung der ersten Premium-Ladestation von Ewiva in Rom stellen die Enel Gruppe und Volkswagen die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit zur Schaffung eines umfassendes Ökosystem für E-Mobilität in Italien unter Beweis.

Bereits heute errichtet Ewiva das grösste Schnelladenetz in Italien mit 750 Ladepunkten an 233 aktiven und teils noch zu aktivierenden Standorten und ergänzt damit die rund 17.000 von Enel X Way betriebenen Ladepunkte. Das Joint Venture plant bis Ende 2023 an insgesamt 500 Standorten Ladepunkte anbieten zu können. Ziel ist es, bis 2025 3000 Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 350 kW zu errichten, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Insgesamt wird Ewiva mehr als 800 Standorte betreiben, die sich auf Stadtzentren, Vororte und Hauptverkehrsstraßen konzentrieren, die von Pendlern und Touristen genutzt werden. Fahrer jeglicher Art von Elektrofahrzeugen aller Hersteller profitieren von dem HPC-Netzwerk des Joint Ventures.

Enel X Way ist das neue Unternehmen der Enel Gruppe, das sich vollständig der Elektromobilität widmet. Derzeit ist Enel X Way in 16 Ländern tätig und verwaltet fast 430.000 Ladepunkte, sowohl direkt als auch über weltweit bestehende Roaming-Vereinbarungen. Als globale Plattform für E-Mobilität konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung flexibler Ladetechnologien und -lösungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Elektromobilität für Verbraucher, Unternehmen, Städte und öffentliche Verwaltungen zu ermöglichen. (mc/pg)

Enel X Way