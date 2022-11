Was Regisseur Luca Guadagnino bewegt

Der italienische Meisterregisseur Luca Guadagnino bedient mit künstlerischer Virtuosität eine Bandbreite an unterschiedlichen Genres.

Mit dem vierfach oscarnominierten Drama CALL ME BY YOUR NAME begann die Zusammenarbeit mit Darsteller Timothée Chalamet, die er für sein neuestes Werk BONES AND ALL fortführte. Am 18. ZFF wurde Luca Guadagnino mit dem A Tribute to… Award geehrt und gab im Rahmen der ZFF Masters Einblicke in sein vielfältiges Schaffen. Das moderierte Gespräch ist jetzt als Video verfügbar:

(ZFF/mc/ps)

Zurich Film Festival