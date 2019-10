Winterflugplan am Flughafen Zürich ab Sonntag in Kraft

Zürich – Mit der Umstellung auf die Winterzeit vom 26. auf den 27. Oktober 2019 tritt am Flughafen Zürich der neue Winterflugplan in Kraft. Dieser gilt bis und mit 28. März 2020. Zudem gelten auf den Zuschauerterrassen die Winteröffnungszeiten sowie das Winter-Rundfahrtenangebot.

Im kommenden Winter werden ab dem Flughafen Zürich Direktflüge nach 142 Destinationen in 65 Ländern angeboten. Die wichtigsten Änderungen im Winterflugplan 2019/2020 präsentieren sich wie folgt:

SWISS

Die SWISS erhöht im Winter 2019/20 ihre Frequenzen nach Dublin und Montreal. Nach Montreal bietet die SWISS nun eine tägliche Verbindung ab Zürich an. In die irische Hauptstadt Dublin fliegt der Home Carrier während des Winters neunmal pro Woche. Ab Februar 2020 fliegt die SWISS mit einer Boeing 777-300ER in die japanische Hauptstadt Tokio. Am 1. März 2020 wird der Nonstopflug von Zürich nach Osaka neu ins Streckennetz aufgenommen.

Edelweiss Air

Die von Edelweiss Air seit diesem Sommer angeflogenen Destinationen Ohrid (Nordmazedonien) und Tirana (Albanien) werden weitergeführt und neu auch während des Winterflugplans bedient. Ohrid wird wöchentlich angeflogen und Tirana zweimal die Woche.

American Airlines

Im neuen Jahr wird American Airlines mit einer Boeing 787-8 in Zürich landen. Ab dem 8. Januar 2020 wird die Maschine täglich auf der Verbindung Philadelphia – Zürich eingesetzt.

Delta Airlines

Ab Dezember ist Delta Airlines auf der Strecke Zürich – New York JFK mit neuen Kabinenprodukten unterwegs. Dann führt die Fluggesellschaft den neuen «Delta One»-Business-Class-Sitz sowie die Premium-Economy-Kabine «Delta Premium Select» im Schweizer Markt ein. Die neu ausgestattete Boeing 767-400 wird ab dem 9. Dezember täglich eingesetzt.

Chair

Frequenzerhöhungen gibt es auch bei Chair Airlines. Sie fliegt während des Winterflugplans unter anderem elfmal pro Woche nach Pristina (Kosovo) und täglich nach Skopje (Nordmazedonien).

Aegean Airlines

Der griechische Carrier erhöht seine Frequenz zwischen Athen (Griechenland) und Zürich von bisher sieben auf neun wöchentliche Flüge.

TAP Air Portugal

Die bereits bestehende Strecke zwischen Porto und Zürich wird diesen Winter neu mit einem Airbus A319 bedient. Bisher flog TAP diese Strecke mit einem Embraer 190.

Die detaillierten Flugverbindungen

Winteröffnungszeiten für Zuschauerterrassen und Winter-Rundfahrtenangebot

Mit dem Wechsel zum Winterflugplan ändern sich am Flughafen Zürich auch die Öffnungszeiten der Zuschauerterrassen B und E sowie das Rundfahrtenangebot. Ab dem 27. Oktober 2019 bis zum 28. März 2020 ist die Zuschauerterrasse B täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Zuschauerterrasse E bleibt in den Wintermonaten für Besucher geschlossen. Für Passagiere bleibt sie wegen Renovationen vom 28. Oktober 2019 bis und mit 16. Dezember 2019 ebenfalls geschlossen Die Rundfahrten finden im Winter nur noch an Sonn- oder Feiertagen jeweils viermal täglich statt. Die öffentliche Flughafenführung findet jeweils an Sonntagen um 15.00 Uhr statt. (Flughafen Zürich/mc/pg)