ZFF: Volker Bertelmann ist Jurypräsident des Filmmusikwettbewerbs

Zürich – Zum elften Mal findet der renommierte Internationale Filmmusikwettbewerb im Rahmen der «Cinema in Concert»-Gala am 30. September 2023 in der Tonhalle Zürich statt. Eine prominente Jury wird unter der Leitung von Oscarpreisträger Volker Bertelmann (IM WESTEN NICHTS NEUES) eine der vom Tonhalle-Orchester live eingespielten Kompositionen mit dem Goldenen Auge für die beste Filmmusik auszeichnen.

Das Zurich Film Festival und die Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG veranstalten in Zusammenarbeit mit dem Forum Filmmusik dieses Jahr zum elften Mal den Internationalen Filmmusikwettbewerb. Für alle Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer gilt es, eine neue und eigene Musik zum Kurzfilm AU REVOIR JEROME zu kreieren. «Die Auseinandersetzung mit Filmmusik bildet einen Schwerpunkt am ZFF», erklärt Artistic Director Christian Jungen. «Mit dem Filmmusikwettbewerb fördern wir junge Talente und geben ihnen die Möglichkeit, dass ihre Kompositionen vom Tonhalle-Orchester, das im Bereich Symphonik zur Weltspitze gehört, vor grossem Publikum live aufgeführt wird.»

Die internationale Jury wird aus den eingereichten Kompositionen drei Werke nominieren. Diese werden am 30. September 2023 anlässlich der „Cinema in Concert“-Gala in der Tonhalle Zürich durch das Tonhalle-Orchester Zürich unter der musikalischen Leitung von Frank Strobel und in Anwesenheit der Nominierten uraufgeführt. «Für die Nominierten ist es immer sehr spannend, wenn das Orchester ihr Werk aufführt, das geschieht sehr selten. Und für das Publikum kann sich der Film je nach Musik verändern», sagt Marc Barwisch, Leiter Künstlerischer Betrieb der Tonhalle-Gesellschaft Zürich. Die Jury wird am selben Abend die Gewinnerkomposition erküren und das mit 10‘000 Franken dotierte Goldene Auge für die «Best International Film Music 2023» überreichen.

Die diesjährige Jury wird präsidiert von Volker Bertelmann, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Hauschka, der dieses Jahr für seine Filmmusik zum Welterfolg IM WESTEN NICHTS NEUES den Oscar gewonnen hat. «Es ist für mich eine grosse Ehre Jurypräsident des IFMW Zürich 2023 zu sein», betont der Komponist und Pianist und ergänzt: «Komponistinnen und Komponisten die Möglichkeit zu eröffnen, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und Anregungen für ihre Arbeit zu bekommen ist für mich ein wichtiges Anliegen und ich freue mich auf den Austausch.»

Wie auch schon in den letzten Jahren wird die Jury durch den deutschen Dirigent Frank Strobel ergänzt, der am Abend das Tonhalle-Orchester Zürich dirigieren wird. Der international preisgekrönte Filmkomponist und Emmy-Gewinner Mark Bächle ist zudem auch als Special Guest vor Ort und ein Medley aus seinen bekanntesten Werken wird zu seinen Ehren in Zusammenarbeit mit der Suisa gespielt. Ergänzt wird die Jury durch die preisgekrönte Regisseurin Sophie Linnenbaum, die ihren Erstling THE ORDINARIES im Fokus Wettbewerb des 18. ZFF vorgestellt hatte, sowie Regisseurin und Animatorin Gabrielle Selnet, deren Kurzfilm AU REVOIR JÉRÔME für den Wettbewerb gewählt wurde. Der zu vertonende Kurzfilm von Gabielle Selnet, Adam Sillard und Chloé Farr handelt von einer facettenreichen und bittersüssen Liebesgeschichte im Jenseits. (ZFF/mc/ps)

Jury:

Volker Bertelmann (Komponist & Pianist / Deutschland / Jurypräsident)

Frank Strobel (Dirigent & Musiker / Deutschland)

Mark Bächle (Komponist / Schweiz, USA)

Sophie Linnenbaum (Regisseurin / Deutschland)

Gabrielle Selnet (Regisseurin & Animatorin / Frankreich)

Alle Details zum Cinema in Concert stehen auf www.filmmusikwettbewerb.ch zur Verfügung.

Zurich Film Festival