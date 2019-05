Boa Lingua: Profitieren Sie drei Mal vom Sprachtraining

Haben auch Sie Freunde oder Arbeitskollegen, die von ihren Auslanderfahrungen schwärmen und erzählen, dass sie nirgends so schnelle Fortschritte gemacht haben, wie in einem Business Sprachkurs? Aber Sie sind einfach nicht wirklich überzeugt, ob das auch bei Ihnen so wäre? Boa Lingua sagt Ihnen, weshalb Sie gleich dreimal von einem Business Sprachkurs profitieren:

1. Die Sprache selbst ist Grund genug

Der Hauptgrund, warum ein Business Sprachtraining durchaus Sinn macht, ist natürlich die Sprache selbst. Im Land, wo die Sprache gesprochen wird, arbeiten Sie nicht nur an Ihrem Vokabular und der Grammatik, sondern automatisch auch an der Aussprache. Und Sie lernen von Muttersprachlern: Denn die Umgangssprache oder typischen Ausdrücke lernen Sie meist nicht im klassischen Unterricht, sondern im Kontakt mit Einheimischen.

2. Ein Plus für Ihre Karriere

Ein Business Sprachkurs zeigt nicht nur, dass Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse pflegen, sondern auch, dass Sie anpassungsfähig und offen für Neues sind. Ein Business Sprachtraining verhilft Ihnen zu einem selbstsicheren Auftreten: Präsentationen, Diskussionsrunden über aktuelle Themen aus der Berufswelt und branchenspezifisches Vokabular wird im Unterricht durchgenommen – und alles in der Fremdsprache.

3. Aus Ihrem Alltag ausbrechen

Die Auszeit aus dem Alltag ist auch eine Auszeit von Routinen. Es gibt Dinge, die tut man regelmässig, aber eigentlich bringen sie einem gar nichts. Finden Sie beispielsweise, dass Sie zu viel Zeit im Internet verbringen? Dann schalten Sie während einer bestimmten Zeit am Tag doch das Daten-Roaming aus und benutzen Sie das Internet nur dann, wenn Sie es wirklich brauchen. Ein Business Sprachtraining eignet sich bestens, um Routinen zu durchbrechen oder neue Gewohnheiten zu entwickeln. Erweitern Sie nicht nur Ihren Reise-Horizont, sondern auch Ihren ganz persönlichen. In einer unverbindlichen Gratis-Beratung unterstützen Sie die Boa Lingua-Experten dabei, die passende Destination zu wählen. Vereinbaren Sie jetzt eine telefonische oder persönliche Beratung unter 0800 33 55 88 oder online.