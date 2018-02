Frankfurt – Der Eurokurs ist im Umfeld nervöser Finanzmärkte am Dienstag unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,2346 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag hatte der Eurokurs noch über 1,24 Dollar notiert.

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Dienstag dagegen deutlich zu. Die Gemeinschaftswährung gewann im Tagesverlauf über einen halben Rappen und kostet am späten Nachmittag 1,1589 CHF. Der US-Dollar legte zum Franken ebenfalls zu. Er geht am Nachmittag bei 0,9387 CHF um.

Die Finanzmärkte waren am Dienstag dominiert durch die Turbulenzen an den Aktienmärkten und der Erwartungen steigender Kapitalmarktzinsen in den USA. In Zeiten grösserer Unsicherheit wird oft der Dollar als sichere Alternative gesucht. Im Januar hatte der Euro noch stark von einer Dollar-Schwäche und robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone profitiert. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen nach Einschätzung der Commerzbank derzeit aber eher für eine Dollar-Stärke. Eine Normalisierung der Geldpolitik der EZB dürfte später kommen als an den Märkten erwartet. Auch die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump sollte den Dollarkurs laut Esther Reichelt, Expertin bei der Commerzbank, tendenziell stützen.

Pfund unter Druck

Das britische Pfund geriet gegenüber allen wichtigen Währungen unter Druck. Zuletzt sind die Hoffnungen auf einen geordneten Austritt aus der EU gesunken. Der Brexit-Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, hatte am Montagabend Grossbritannien gewarnt. Ohne Zollunion und ausserhalb des Binnenmarkts seien Hindernisse für Waren und Dienstleistungen unvermeidbar, so Barnier. Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, nicht nur den Binnenmarkt sondern auch die Zollunion zu verlassen. Das Pfund leidet jedoch auch unter den Finanzmarktturbulenzen, da der Finanzplatz London eine wichtige Stütze für die britische Wirtschaft ist.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88885 (0,88568) GBP und 134,97 (136,67) JPY fest.

Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1331,40 (1333,60) Dollar gefixt. (awp/mc/ps)

Börsenkurs bei Google Finance