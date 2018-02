Zürich – Die Agentur Farner Consulting AG verstärkt die Units Werbung und Digital Marketing mit den neuen Beratern Jonas Brändli und Marco Böni. Mit den Neuzugängen baut die Agentur gezielt ihren datenbasierten, wirkungsorientierten Ansatz weiter aus.

Jonas Brändli ist seit 1. Januar 2018 Senior Consultant in der Werbung von Farner. Sein Handwerk erwarb er bei Havas Worldwide, Rod Kommunikation, Jung von Matt/Limmat und zuletzt bei FCB Zürich als Senior Account Director. Bei Farner pflegt und entwickelt er Beziehungen zu Schlüsselkunden und steuert integrierte, wirkungsvoll konzipierte Werbekampagnen.

Marco Böni arbeitet seit 1. Januar 2018 als Performance Marketing Consultant bei Farner. Die Ferienregion Lenzerheide hat er mit integriertem Marketing in nur drei Jahren zur Biker-Destination der Schweiz gemacht. Nun bringt er seine ausgewiesene Erfahrung in Social Media Marketing, Video Marketing, SEO und SEA ins Digital-Marketing-Team.

Mit den beiden neuen Beratern investiert Farner weiter in den datenbasierten, wirkungsorientierten Ansatz in der Kommunikation und der strategischen Beziehungspflege. Zuletzt meldete Farner die Anstellungen von Beratungsexperte Fabian Röthlisberger und Social-Media-Stratege Markus «Kusito» Maurer, zwei bekannten Köpfen der Schweizer Agentur- und Marketing-Szene, sowie von Christoph Perner (Art Director) und Yannick Waeny (Leiter Performance Marketing). (Farner/mc/ps)

