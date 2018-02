St. Gallen – Zu Beginn jeder Neubeschaffung oder Ablösung einer Softwareapplikation stellt sich die Frage, ob eine Standardsoftware oder eine Individualentwicklung in Frage kommt. Für eine Standardsoftware spricht unter anderem, dass die Kosten durch den Anbieter auf mehrere Kunden skaliert werden können und eine schnelle Produktivsetzung möglich ist. Was wäre aber nun, wenn dies auch bei Individuallösungen der Fall wäre? Produktivsetzung in wenigen Monaten und gleichzeitig Skalierung der Kosten?

In einem Individualsoftwareprojekt ist die enge Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Kunde unumgänglich. Nur der Kunde weiss wirklich, was er möchte. Der Anbieter muss im Gegenzug die Lösungsmöglichkeiten ausarbeiten und aufzeigen. Richtig spannend wird es in diesem Zusammenhang, wenn der Kunde ein FinTech Start-up ist, für welches offensichtlich time to market ein kritischer Faktor ist.

Framework für Hypothekenlösung

Egeli Informatik hat mit dem FinTech Startup-Unternehmen Finovo AG deren Kernapplikation entwickelt. Die Konzeption und die Vision der Firma Finovo AG sind ebenso genial wie einfach. In Zeiten von Tiefstzinsen sind Pensionskassen auf der Suche nach sicheren und rentablen Anlagemöglichkeiten. Die Vergabe von Hypotheken ist eine dieser Alternativen. Jedoch ist die Vergabe komplex und erfordert viel fachliches Know-how, welches nicht jede Pensionskasse aufbauen kann. Dies bietet die Finovo AG mit der eigens dafür entwickelten Software, die auf dem Framework der EGELI Informatik basiert.

Im September 2016 wurde ein Prototyp entwickelt, welcher im Oktober 2016 der Finovo AG ein erstes Mal vorgestellt wurde. In der Folge wurde die Kernapplikation in enger Zusammenarbeit entwickelt. Ohne eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wäre es nie möglich gewesen, innerhalb von wenigen Monaten eine komplette Individuallösung zu entwickeln. Die produktiven Releases wurden erstmals im Mai 2017 eingespielt. Neben diesem entscheidenden Faktor waren auch noch die agile Entwicklung, das eingespielte Team aus jeweils einem Junior- und Seniorentwickler sowie einem Projektleiter entscheidend für den Erfolg. (Egeli/mc/hfu)

Unten aufgeführt sind drei Fragen betreffend einer Neubeschaffung oder Ablösung einer Softwareapplikation. Wenn Sie diese Fragen für Ihr Unternehmen alle mit JA beantworten können, dann ist eine Individualsoftware, die richtige Lösung.

Kann ich mich durch diese Software von meinen Konkurrenzen abheben?

Ist diese Software für mein Leistungsangebot überlebenswichtig?

Soll die Software meine individuellen internen Abläufe und Strukturen abbilden und stützen können?

Über Finovo AG:

Pensionskassen suchen nach Rendite bei ihren Anlagen. Finovo AG hat die Lösung. Mehr Rendite durch Anlagen in Hypotheken. Die Firma Finovo AG ist ein Serviceprovider für das Hypothekengeschäft. Ihre Dienstleistungen wurden speziell für die Bedürfnisse der Pensionskassen entwickelt. Sie managen als einziger Anbieter den gesamten Prozess von der Vermarktung, über die Abwicklung bis zur Risikobewirtschaftung von Hypotheken. Die Mitarbeiter der Finovo AG betreuen die Hypothekarnehmer persönlich. www.finovo.ch

Über Egeli Informatik AG:

Die EGELI Gruppe beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 35 Millionen Franken. EGELI Informatik ist Mitglied der EGELI Gruppe.

Das Unternehmen, mit Sitz in St. Gallen und Zürich, ist bestrebt, seine familiären Werte, die partnerschaftliche und zuverlässige Arbeitsweise mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern, umzusetzen. Dafür sind generationsübergreifendes Denken und Handeln, Zuverlässigkeit und nachhaltiges Arbeiten Grundvoraussetzung. Bei EGELI Informatik arbeiten alle Alters- und Erfahrungsgruppen eng zusammen. www.egeli-informatik.ch