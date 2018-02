Zürich – Swiss Re weist für 2017 aufgrund hoher Kosten für Katastrophenschäden ein unüblich tiefes Ergebnis aus. Vor allem die Hurrikane „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ haben die Rechnung belastet. Trotzdem sieht sich der Rückversicherer genügend gut mit Kapital ausgestattet, um die Dividende anzuheben und allenfalls weitere Aktien zurückzukaufen. Die Gespräche mit Softbank bezüglich eines Einstiegs bei Swiss Re stehen noch am Anfang.

Unter dem Strich verblieb für Swiss Re im abgelaufenen Jahr laut Mitteilung vom Freitag ein Reingewinn von 331 Mio USD nachdem im Vorjahr ein Überschuss von 3,56 Mrd erzielt werden konnte. Der Grund für den Rückgang ist eindeutig: Swiss Re hatte ihren Kunden nach den rekordteuren Naturkatastrophen mit geschätzten 4,7 Mrd unter die Arme gegriffen.

Katastrophen belasten

Die hohen Schäden zeigen in der Hauptsparte Sachrückversicherung (P&C Reinsurance) Wirkung, wo sich die Combined Ratio auf 111,5% von 93,5% klar verschlechtert hat. Allein die Grossereignisse hatten den Wert, der die Prämieneinnahmen den zugehörigen Kosten gegenüberstellt, um beinahe 15 Prozentpunkte in die Höhe getrieben. Im Gegenzug wurde für Geschäft aus vergangenen Jahren Reserven im Umfang von 3,3 Punkten aufgelöst.

Aber auch im Erstversicherungsgeschäft für Grosskunden (Corporate Solutions) kletterte die Combined Ratio stark nach oben auf 133,4% von zuvor 101,1%. Sowohl im P&C-Geschäft als auch in der CorSo-Sparte muss Swiss Re Reinverluste von 413 Mio USD bzw. 741 Mio ausweisen.

Besser schloss das Life&Health-Geschäft das Jahr ab: Hier konnte auch dank guter Anlageergebnisse ein Gewinn von 1’092 Mio USD (VJ 807 Mio) erzielt werden, während sich die Eigenkapitalrendite mit 15,3% über der Zielbandbreite von 10-12% bewegt.

In der Sparte Life Capital, wo grösstenteils übernommene Lebensversicherungsbestände abgewickelt werden, generierte Swiss Re derweil liquide Mittel im Umfang von 998 Mio (721 Mio) sowie eine Rendite von 2,2% verglichen mit 10,4% im Vorjahr.

Preise ziehen an

Weiter weist die Swiss Re auf Gruppenebene gebuchte Bruttoprämien im Umfang von 34,8 Mrd USD nach zuvor 35,6 Mrd aus. Gewachsen ist die Lebensparte (+4%), und da in erster Linie dank grosser Transaktionen in den USA und Asien. Im P&C-Geschäft hielt sich Swiss Re aufgrund der tiefen Preise mit dem Zeichnen von Geschäft zurück, was zu einem Rückgang der Einnahmen um 8,8% auf 16,5 Mrd führte.

Das Preisumfeld könnte sich aber noch in diesem Jahr verbessern, was auch anhand der für die Branche wichtige Januar-Erneuerungsrunde abzulesen ist. Die Preis seien um 2% gestiegen und könnten im weiteren Jahresverlauf weiter zulegen, sagte Finanzchef David Cole an einer Telefonkonferenz. Insgesamt zeichnete Swiss Re 8,1 Mrd USD an Prämien nach 7,5 Mrd. Auch in CorSo rechnet Cole mit steigenden Preisen. Swiss Re will weiter in dieses Geschäft investieren.

Hohe Ausschüttung

In der Bilanz sank das Eigenkapital auf 33,4 Mrd USD von 34,5 Mrd und die Eigenkapitalrendite lag mit Blick auf die grosse Schadenslast mit 1,0% deutlich unterhalb der Zielvorgabe. Diese orientiert sich an der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen plus 700 Basispunkte, was in den vergangenen Jahren stets übertroffen wurde.

Die Aktionäre sollen dank der soliden Kapitaldecke eine um 15 Rappen auf 5,00 CHF je Aktie erhöhte Dividende erhalten. Zudem wird erneut mit einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,0 Mrd CHF geplant. Dies unter der Bedingung, dass im Spätherbst dafür überschüssiges Kapital zur Verfügung steht und nicht für operative Aktivitäten eingesetzt wird.

Zum Thema Softbank, die sich mit bis zu 30% an Swiss Re beteiligen möchte, äussert sich der Rückversicherer nur kurz. Der Verwaltungsrat prüfe mögliche strategische und finanzielle Implikationen einer etwaigen Partnerschaft, hiess es. Dabei sei die Kapitalausstattung von Swiss Re weiterhin sehr stark und somit werde die Ausgabe von neuem Kapital nicht in Erwägung gezogen. Ob es zu einer Einigung komme, sei ungewiss.

An der Börse kommt das besser als befürchtet ausgefallene Ergebnis und die attraktive Ausschüttungspolitik gut an. Die Swiss Re-Aktie gewinnt in einem nachgebenden Gesamtmarkt im frühen Geschäft 2,5%. (awp/mc/ps)

Börsenkurs bei Google Finance