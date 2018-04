Russlands Staatspräsident Wladimir Putin. (Photo: the Presidential Press and Information Office)

Moskau – Russland hat eine harte Reaktion auf die neuen US-Sanktionen angekündigt. Die Strafmassnahmen würden nicht unbeantwortet bleiben, erklärte das Aussenministerium am Freitag. Die USA strebten die weltweite Hegemonie an. Russland werde sich durch keinen Druck von seinem Kurs abbringen lassen. Die Sanktionen würden die russische Gesellschaft vielmehr einen.

Die USA hatten die neuen Sanktionen mit einer angeblichen russischen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf und andere „bösartige Aktivitäten“ in der Welt begründet. Sie richten sich gegen Präsident Wladimir Putin nahestehende Oligarchen und ihre Firmen, deren Vermögen in den USA eingefroren werden.

Die US-Regierung hatte bereits Mitte März Strafmassnahmen verhängt. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda eingemischt hat. Dies habe zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten des späteren Siegers Donald Trump zu beeinflussen. Russland bestreitet eine Einmischung. (awp/mc/ps)