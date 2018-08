Rotkreuz – Beim Carsharing-Anbieter Mobility kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Patrick Marti wird die Mobility Genossenschaft per Ende 2018 verlassen. Der Verwaltungsrat habe mit der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin begonnen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Ab 2019 nimmt der 37-Jährige eine Entwicklungsmöglichkeit in der Retail-Branche wahr, in welcher er bereits den grössten Teil seiner Laufbahn absolviert hat. Marti habe Mobility in den vergangenen zwei Jahren fit für die Mobilität der Zukunft gemacht, schreibt Mobility. Mit ihm an der Spitze lancierte die Mobilitätsdienstleisterin verschiedenste Dienstleistungen und Projekte, darunter die Mitfahrplattform «Mobility-Carpool», das Elektroscooter-Angebot «Mobility-Scooter» sowie ein Pilotprojekt mit selbstfahrenden Shuttles in der Stadt Zug. (mc/pg)

