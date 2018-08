Zürich – Cybersicherheit ist ein ständiger Wettlauf zwischen Angreifern und Sicherheitsspezialisten. Damit Privatanwender immer einen Schritt voraus sind, stellt ESET auf der gamescom die neuen Editionen von ESET Smart Security Premium, ESET Multi Device Security, ESET Internet Security und ESET NOD32 Antivirus vor. Unter Beibehaltung des extrem sparsamen Umgangs mit Systemressourcen erkennen und beseitigen sie Schadcode noch gründlicher. Ein detaillierter und dennoch leicht verständlicher Sicherheitsbericht gibt Anwendern den vollen Überblick über Angriffe auf ihr System und zeigt wie zuverlässig ESET für sie im Hintergrund arbeitet. Die neuen ESET-Sicherheitslösungen sind ab sofort im Online- und stationären Handel erhältlich.

Egal ob Smartphone, PC oder Smart-TV – mit der der neuen ESET Security-Generation 2019 schützen Anwender ihr persönlichen Daten effektiv vor allen denkbaren Cyber-Gefahren. Im Fokus der leistungsstarken Privatanwenderlösungen stehen drei Dinge: Mehr Komfort und Übersicht für die Anwender, optimierte Performance und umfassender Schutz auf dem neuesten Stand der Technik.

Neu: Innovativer Sicherheitsbericht

Ebenfalls mehr Übersicht und Komfort bietet der neue Sicherheitsbericht: Hier finden Nutzer auf einen Blick die Aktivitäten ihrer Security Lösung des letzten Monats: Erkannte Bedrohungen, blockierte Seiten, Spam-Mails oder Webcam-Zugriffe. So sehen sie, wie sich die aktuelle Bedrohungslage darstellt – und wovor ihre Software sie bewahrt. Die ausgeklügelte Informationszentrale ist Bestandteil aller ESET Sicherheitslösungen der 2019-Edition und gibt leicht verständlich einen umfassenden Überblick über den aktuellen Sicherheitsstatus des eigenen PCs.

Optimierte Performance

Alle grundlegenden Features wurden für die 2019er Editionen optimiert, um Schadsoftware noch schneller und zuverlässiger zu erkennen, zu blockieren und zu beseitigen. Gleichzeitig haben die Spezialisten des europäischen Security-Herstellers systematisch den Ressourcenverbrauch weiter reduziert. Eine Sicherheitslösung darf den PC schließlich keinesfalls ausbremsen. Die neuen ESET Security-Lösungen für Privatanwender nehmen darauf besonders Rücksicht. Falls aufwendige Anwendungen laufen, führen die Sicherheitslösungen zudem keine ressourcenintensiven Aktivitäten durch.

Produktlaunch auf der gamescom

Vorgestellt werden die neuen Produkte auf der Spielemesse gamescom in Köln. „Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr auf der gamescom in Köln vertreten zu sein“, sagt Thomas Uhlemann, Sicherheitsspezialist bei ESET. „High-Speed steht bei Gamern absolut im Vordergrund. Unser Anspruch war deshalb, Performance und Sicherheit noch weiter zu optimieren. Die Edition 2019 stellt daher den nächsten Meilenstein unserer laufenden Weiterentwicklung dar.“

Das aktuelle Line-up der ESET Produktgeneration 2019

ESET NOD32 Antivirus schützt PCs und Laptops vor Malware, Spyware und Phishing-Attacken (29,95 Euro / 32,95 SFr für 1 PC/ 1 Jahr)

ESET Internet Security ergänzt dies um eine Firewall, einen Spamfilter, Features zur Überprüfung der Geräte im Heimnetzwerk, sicheres Online-Banking und Anti-Diebstahl-Funktionen für Laptops (34,95 Euro / 39,95 SFr für 1 PC/ 1 Jahr)

ESET Smart Security Premium verschüsselt zusätzlich zu den Features der ESET Internet Security Dateien und Wechselmedien (49,95 Euro / 54,95 SFr für 1 PC/ 1 Jahr)

ESET Multi Device Security ist das Rundum-Sorglos-Paket für die Sicherheit auf bis zu fünf Geräten: Vom Smartphone über den Laptop bis zum Smart TV (44,95 Euro / 49,95 SFr für 3 PC/ 1 Jahr)

