Vaduz / Zürich – Dominik Rutishauser, bisher Mitglied der Geschäftsleitung der GAM Investment Management (Switzerland) AG, wird Anfang 2019 die Geschäftsführung der zur LLB-Gruppe gehörenden Zürcher Fondsleitung LLB Swiss Investment AG übernehmen und damit die Nachfolge von CEO Marcel Weiss antreten. Marcel Weiss wechselt auf die Kundenseite zur AMG Fondsverwaltung AG.

Bei GAM leitete Dominik Rutishauser ein Client Directors Team im Bereich Private Label Funds. Seit 2009 habe er in diesem Segment wesentlich zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der Kundendienstleistungen und des Kundenbuchs beigetragen, schreibt LLB in einer Mitteilung. Vor drei Jahren wurde er in die Geschäftsleitung des Unternehmens berufen. Heute verantwortet er einen massgeblichen Teil des Private-Label-Kundenbuchs.

Seine umfassenden Erfahrungen im Fonds- und Verbriefungsgeschäft für institutionelle Kunden gewann Rutishauser ab 1999 bei der UBS, bei Julius Bär und Swiss Re. Er war dort als Fachexperte und in leitenden Funktionen sowohl für rechtliche und regulatorische Prozesse verantwortlich als auch für die Produktstrukturierung, die Marktentwicklung und die Kundenbetreuung.

Dominik Rutishauser studierte Rechtwissenschaften an der Universität Fribourg und verfügt über einen Executive MBA der Universität von Strathclyde, UK. (LLB/mc/pg)

