Portsmouth – Fast ein Viertel der Netflix-User (23 Prozent) würde sein Abonnement kündigen, wenn der Streaming-Service Werbeunterbrechungen einführen würde. Dies geht aus einer aktuellen Erhebung des Marktforschungsunternehmens Hub Entertainment Research hervor. Weniger als die Hälfte (41 Prozent) gibt an, dem Portal auch im diesem Fall eventuell oder mit Sicherheit die Treue zu halten.

Kostensenkung als Option

Befragt wurden 1.612 TV-User im Alter zwischen 16 und 74 Jahren, die in der Woche mindestens eine Stunde fernsehen. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass eine Senkung der monatlichen Kosten um drei Dollar (2,60 Euro) für jene, die den Service mit Werbeeinschaltungen nutzen, einen positiven Effekt hätte. So würden statt 23 nur 16 Prozent das Abo kündigen und 50 Prozent in Erwägung ziehen, Netflix weiter zu nutzen.

Als Neflix Werbungen erstmals in Grossbritannien getestet hat, gab es grosse Kritik. „Die Werbefreiheit stellt eine Schlüsselkomponente des Leistungsversprechens an den Kunden dar. Es ist für die User fast Teil der Identität von Netflix“, erklärt Jon Giegengack, Direktor bei Hub Eintertainment Research. Die Studie untersuchte auch den Einfluss einer Preiserhöhung für die werbefreie Version des Portals. Bei zwei Dollar (rund 1,70 Euro) im Monat würden acht Prozent kündigen und bei fünf Dollar (rund 4,30 Euro) wären es schon 23 Prozent.

Hulu zeigt bereits Werbung

„Der Streaming-Dienstleister Hulu hatte von Anfang an Werbung, während Netflix immer werbefrei war. User fühlen sich immer stärker gestört, wenn ihnen etwas weggenommen wird, an das sie bereits gewöhnt waren“, erklärt Giegengack. Hulu ist einer der grössten Konkurrenten von Netflix und bietet ein limitiertes Abo, welches Werbungen inkludiert und für einen Aufpreis auf eine werbefreie Version upgegradet werden kann. (pte/mc/ps)

