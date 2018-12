New York – Die Talfahrt an der Wall Street hat sich am Montag fortgesetzt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sackte erstmals seit Ende Juni wieder unter die Marke von 24’000 Punkten – zuletzt stand ein Verlust von 1,91 Prozent auf 23’922,16 Punkte zu Buche. Damit knüpfte er an seinen jüngsten Abwärtstrend an, der ihm mit viereinhalb Prozent Minus vergangene Woche den höchsten Wochenverlust seit März eingebrockt hatte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um weitere 1,57 Prozent auf 2591,63 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,02 Prozent auf 6546,15 Punkte.

Die Anleger sorgen sich mit Blick auf die in der Vorwoche festgenommene Finanzchefin des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei in Kanada weiter über die Auswirkungen auf die Verhandlungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Am Wochenende bestellten die Chinesen nach dem Vertreter Kanadas auch den Botschafter der USA ein, um gegen die Festnahme von Meng Wanzhou zu protestieren. Man werde weitere Schritte unternehmen, sofern dies notwendig sein sollte, hiess es in Peking weiter.

Wegen der drohenden Belastungen durch den Handelsstreit mit China will der Actionkamera-Hersteller GoPro seine Produktion für den US-Markt aus dem Land abziehen. Die Aktien büssten daraufhin rund drei Prozent ein. GoPro schrieb zuletzt rote Zahlen und tut sich schon länger schwer, so dass zusätzliche Zölle die Geschäfte stark belasten würden. Für dieses Weihnachtsgeschäft hatte die Firma eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen dank neuer Kameras wie dem Top-Modell Hero 7 Black in Aussicht gestellt. Wohin der Teil der Produktion bis zum Sommer 2019 verlagert werden soll, teilte das Unternehmen nicht mit.

Bei Apple belasteten ein Bericht, wonach der Zulieferer Japan Display seine Displayproduktion für das neue iPhone deutlich kürzen will, und Aussagen des Chipkonzerns Qualcomm , der im Patentstreit mit Apple Verkaufsverbote für einige iPhone-Modelle in China erwirkt haben will. Die Apple-Aktien verloren über zwei Prozent, obwohl das Unternehmen den Qualcomm-Aussagen widersprach und Japan Display betonte, dass vor dem Jahresende keine Produktionskürzung vorgesehen sei. Qualcomm-Titel gewannen derweil knapp drei Prozent.

Für die Anteilsscheine der Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron ging es angesichts wieder sinkender Ölpreise um über drei beziehungsweise mehr als zweieinhalb Prozent bergab. (awp/mc/ps)

