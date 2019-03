Zürich – Das Huawei Mate X erhält das weltweit erste 5G-CE-Zertifikat vom TÜV Rheinland, einer weltweit tätigen, unabhängigen Prüfinstitution. Das Smartphone hat die Tests bestanden und ist somit das weltweit erste 5G-Smartphone, das von einer benannten Stelle der Europäischen Union zugelassen wurde.

«Im Vergleich zu früheren Generationen sind 5G-Technologie und die entsprechenden Produkte wesentlich komplexer und 5G-Smartphones zu testen ist eine völlig neue Herausforderung», sagt Bruce Lee, Vice President Handset Business der Huawei Consumer Business Group bei der Verleihung. «Gemeinsam haben Huawei und der TÜV Rheinland bedeutende Fortschritte bei massgeblichen Zertifizierungstechnologien gemacht. Huawei wird auch künftig mit dem TÜV Rheinland zusammenarbeiten, um gemeinsam zu Zertifizierungstechnologien für Kommunikationsprodukte zu forschen und so die Bedeutung von 5G-Terminals für die kommerzielle Nutzung voranzutreiben.»

Stefan Kischka gratulierte Huawei und kommentiert: «Der TÜV Rheinland arbeitet seit Jahren intensiv auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation. Wir freuen uns, künftig weiterhin eng mit Huawei zusammen zu arbeiten und so eine neue 5G-Ära einzuläuten, zu prägen und zu erleben.»

Unterstützung für 2G, 3G, 4G und 5G

Das Huawei Mate X ist Huaweis erstes 5G-Smartphone und mit fortschrittlichsten Technologien ausgestattet. Angetrieben wird das Smartphone von einem Chipsatz, der sich aus dem Kirin 980 und dem Balong 5000, dem weltweit ersten 5G-MultiMode-Modem, zusammensetzt. So ist das Smartphone in der Lage 2G, 3G, 4G und 5G reibungslos und stabil zu unterstützen. Das Balong 5000-Modem unterstützt als erstes weltweit sowohl Standalone als auch Non-Standalone Netzwerke und erfüllt mit 4.6 GBit/s im sub-6GHz-Niederfrequenzband und im 5G-Hauptfrequenzband als erstes die Industrie-Benchmark der 5G-Downloadraten. Ausserdem sind vier leistungsstarke 5G-Antennen integriert.

Der TÜV Rheinland zeichnet verantwortlich für den gesamten Prozess der CE-Zertifizierung der Huawei 5G-Smartphones. Die CE-Zertifizierung ist ein notwendiges Qualitätserfordernis der Europäischen Union beim Import und Verkauf von Produkten. Es ist darüber hinaus eine obligatorische Identifikation für den Eintritt in den europäischen Markt. Waren mit CE-Zertifizierung erfüllen die Anforderungen einer Reihe von Richtlinien wie beispielsweise Drahtlosigkeit, Sicherheit, elektromagnetischer Kompatibilität, Gesundheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz.

Weltweit erstes 5G-CE-Zertifikat für ein Smartphone

Das Huawei Mate X, das die CE-Zertifizierung erhielt, berücksichtigt alle Regeln und Gesetze, sei es in der Auswahl der Geräte oder im Design sowie in der Entwicklung. Unter anderem entsprechen die Radiofrequenz (RF), elektromagnetische Kompatibilität (EMC), Sicherheit und SAR den strengen CE-Zertifizierungsstandards.

Der Erhalt des weltweit ersten 5G-CE-Zertifikats für das Smartphone schafft eine solide Grundlage für eine breite künftige kommerzielle Nutzung von 5G-Mobiltelefonen. (Huawei/mc/hfu)

Über Huawei Consumer Business Group

Die Produkte und Services von Huawei sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei ist der weltweit zweitgrösste Smartphone-Anbieter und betreibt aktuell 18 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA, Schweden, Russland, Indien, China und Deutschland. Von der Gründung 1987 bis heute wächst das noch junge Unternehmen stetig. Die Huawei Consumer Business Group hat ihre Europazentrale in Düsseldorf und ist neben Carrier Network und Enterprise Business einer von Huaweis drei Geschäftsbereichen, der folgende Bereiche abdeckt: Smartphones, Laptops, mobile Breitbandgeräte, Wearables, Convertibles und Cloud-Services. Das globale Netzwerk von Huawei basiert auf 20 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf der Welt neueste technologische Innovationen. Für weiterführende Informationen besuchen Sie unsere Webseite:http://consumer.huawei.com/ch/