Angebotsmieten fallen im dritten Quartal leicht zurück

Zürich – Am Schweizer Immobilienmarkt ist bei den Angebotsmieten derzeit kein klarer Trend auszumachen. Im dritten Quartal ist der Preisanstieg zum Vorquartal sogar ins Stocken geraten, besonders in der Innerschweiz. Auf Jahressicht bleibt aber ein klarer Anstieg.

Im September stieg der Homegate-Mietindex zum Vormonat leicht um 0,2 Prozent auf 133,9 Punkte, wie das Onlineportal Homegate am Donnerstag mitteilte. Im gesamten dritten Quartal gingen die Mietpreise, vor allem wegen eines Rückgangs im August, allerdings um 0,1 Prozent zurück.

«Im Sommermonat August war das Marktgeschehen eher statisch und die Angebotsmieten lagen zum Vormonat erstmals seit fast zwei Jahren tiefer», hält Martin Waeber, Immobilienexperte bei der SMG Swiss Marketplace Group, in der Mitteilung fest. «Im September zog der Index wieder leicht an.»

Mit Blick auf die Kantone kamen die Angebotsmieten im dritten Quartal vor allem in der Zentralschweiz deutlicher unter Druck. Nidwalden (-5,1 Prozent), Zug (-2,6 Prozent) oder Schwyz (-1,8 Prozent) verbuchten klare Rückgänge gegenüber dem Vorquartal. Aber auch im Kanton Zürich gingen die Mietpreise mit 0,9 Prozent zurück.

Auf Jahressicht zumeist weiter klar im Plus

Ungeachtet dessen liegen die ausgeschriebenen Mieten im Jahresvergleich gesamtschweizerisch nach wie vor mit 1,7 Prozent im Plus. «Somit hält der langfristige Aufwärtstrend an, verläuft jedoch weniger dynamisch als in den Vorjahren», betonte Waeber.

In den Kantonen Graubünden (+5,5 Prozent) und Appenzell (+4,4 Prozent) als auch in weiten Teilen der Zentralschweiz ist zwar weiter eine starke Zunahme zu verzeichnen. Ein anhaltender Mietanstieg sei auch in den klassischen Ausweichregionen des Grossraums Zürich zu beobachten. Im Aargau lagen die Angebotsmieten im September 3,1 Prozent über dem Vorjahr, in Schaffhausen bei 2,2 Prozent und im Thurgau sind es 1,9 Prozent.

Im Kanton Zürich waren es dagegen lediglich 1,4 Prozent mehr. Hier nehme die Kombination aus schwächerer Zuwanderung und zunehmender Bautätigkeit Druck aus dem System und bremse das Wachstum der offerierten Mietpreise, schreibt Homegate. Die Knappheit an Mietwohnungen werde aber nicht grundlegend entschärft, so Homegate. (awp/mc/pg)