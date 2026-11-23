Guy Bettschart, Catharina Claes, Dr. Markus Schweiger und Lorenzo Zignani aus dem Healthcare-Team von Bellevue Asset Management nahmen vom 16. bis 19. November an der Jefferies Global Healthcare Conference teil. Mit mehr als 5000 Teilnehmenden und Vertretern von 1000 Unternehmen hat sich die Veranstaltung als wichtigste Healthcare-Konferenz Europas etabliert. Die zahlreichen Parallelveranstaltungen anderer Finanzdienstleister zeigten ebenfalls, dass die Hauptkonferenz eine kritische Grösse erreicht hat: Sie zieht inzwischen viele Personen in die Stadt, die nicht an der Jefferies-Konferenz selbst teilnehmen.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Teams aus den Veranstaltungen:

Preisdruck auf die Pharmabranche zeichnet sich ab

Die von 26 Arzneimittelherstellern unterzeichneten Meistbegünstigungsvereinbarungen (Most Favoured Nation, MFN) dürften wie vorgesehen bis 2028 laufen. Seit den Zwischenwahlen haben wir von keinen wesentlichen neuen Gesprächen gehört. Dennoch dürfte das Thema 2027 erneut verstärkt in den Fokus rücken: Demokratische Kongressmitglieder haben die Hersteller bereits aufgefordert, ihre Vereinbarungen ungeschwärzt vorzulegen. Anhörungen werden allgemein erwartet. Die vorübergehende Kostenübernahme für Adipositasmedikamente durch Medicare läuft Ende 2027 aus und erfordert im kommenden Jahr entsprechende Massnahmen. Auch Vorschläge zur Anpassung der Verhandlungsfristen im Rahmen des Inflation Reduction Act sind nicht auszuschliessen. Grosskapitalisierte Pharmaunternehmen werden erstmals seit 2014–2015 mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber dem breiten US-Markt gehandelt. Damit bleibt weniger Spielraum für politische Überraschungen.

Damit sich diese Titel positiv entwickeln, braucht es Fortschritte in den Entwicklungspipelines und erfolgreiche Markteinführungen. Markteinführungen und Zulassungsanträge erschliessen Bereiche, in denen es seit Jahren wenig Innovation gab: Schlaganfallprävention (Asundexian von Bayer), Narkolepsie (Orzeyful von Takeda), essenzieller Tremor (Ulixacaltamid von Praxis) und therapieresistente Depression (COMP360 von Compass Pathways). Bei Zöliakie befinden sich inzwischen mehrere Wirkansätze in der klinischen Entwicklung. Die Studien tragen dazu bei, die Patientenpopulation und die Erkrankung selbst besser zu charakterisieren.

Generisches Semaglutid steht in Kanada, Brasilien und Südafrika vor der Markteinführung. Dies könnte für viele Unternehmen eine bedeutende Chance darstellen. Die Preiselastizität der Nachfrage bleibt jedoch ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor.

Bauchspeicheldrüsenkrebs: Ein neuer Markt nimmt Gestalt an

Drei Jahrzehnte lang wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs mit generischen Chemotherapien behandelt. KRAS, das den meisten Tumoren zugrunde liegende Gen, galt als medikamentös nicht adressierbar. Dies änderte sich im August, als Daraxonrasib (Rasonque) von Revolution Medicines als erste zielgerichtete Therapie für diese Erkrankung zugelassen wurde. Gegenüber der Chemotherapie konnte sich das Gesamtüberleben annähernd verdoppeln. Mit einem Umsatz von knapp USD 200 Mio. in den ersten fünf Wochen könnte dies eine der schnellsten Markteinführungen in der Onkologie überhaupt sein.

Die Diskussion hat sich von der Frage, ob RAS medikamentös adressiert werden kann, darauf verlagert, wer das wirtschaftliche Potenzial erschliesst. Erasca entwickelt RAS-Inhibitoren der nächsten Generation mit dem Ziel einer besseren Verträglichkeit. Tango, BeOne, Ideaya und Bristol Myers Squibb kombinieren PRMT5-Inhibitoren mit RAS-Medikamenten. Revolution Medicines (Zoldonrasib), Incyte und Verastem zielen auf G12D ab, die häufigste Variante bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, bei der Daraxonrasib weniger wirksam ist.

Der nächste Schritt ist der Einsatz in früheren Therapielinien, wobei die Dauerhaftigkeit des Ansprechens die zentrale Frage bleibt. Dieselben Wirkstoffe werden zudem bei Darm- und Lungenkrebs untersucht. Da sich grosse Pharmaunternehmen über Lizenzvereinbarungen und Partnerschaften engagieren, dürfte dies aus unserer Sicht einer der dynamischsten Bereiche der Onkologie bleiben.

Medizintechnik und Dienstleistungen: Die Akzeptanz entscheidet über die Gewinner

Die Stimmung spiegelte die Erholung der Aktienkurse wider. Unternehmen in Bereichen mit erstatteten, nicht aufschiebbaren Eingriffen und Behandlungen – Diabetestechnologie, Wirbelsäulenchirurgie, Bildgebung und Strahlentherapie, Transplantation, Hörversorgung und Krebsdiagnostik – zeigten sich zuversichtlich. Für 2027–2028 stehen Produkteinführungen und Erstattungsentscheide an.

Konsumabhängige Bereiche wie transparente Zahnschienen, Zahnimplantate, planbare Knieoperationen und Heimtiergesundheit stellen sich auf eine längere Schwächephase ein. Ein gemeinsamer Schwerpunkt war, die Anwendung von Innovationen zu erleichtern: Insulet will die tägliche Belastung durch die Insulintherapie verringern, Glaukos betonte die Wege zur Kostenerstattung und die Wirtschaftlichkeit für Arztpraxen. IDEXX sieht Potenzial für zusätzliche Tests bei bestehenden Tierarztbesuchen. Gleichzeitig können Software und künstliche Intelligenz bei IDEXX und Henry Schein den administrativen Aufwand reduzieren.

Baxter und Siemens Healthineers wiesen hingegen auf Kostendruck hin, der die Margen kurzfristig belastet. Während grosse Anbieter Geschäftsbereiche neu ausrichten oder sich daraus zurückziehen, gewinnen spezialisierte Unternehmen Fachkräfte und Marktanteile hinzu. Entsprechend wichtig ist die Titelselektion. (Bellevue/mc)

Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf die Bereiche Gesundheitsanlagen, Small & Mid Cap-Strategien sowie weitere Wachstumsstrategien, bei denen ein aktiver Managementstil besonders erfolgversprechend ist. Das Produktangebot umfasst Investmentfonds, active ETFs, Investmentgesellschaften sowie institutionelle Mandate. Gegründet 1993 und an der SIX Swiss Exchange notiert, beschäftigt Bellevue rund 75 Mitarbeitende und schafft durch attraktive Anlageperformance Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2026 beträgt das verwaltete Kundenvermögen CHF 4.8 Mrd.