Die Sicht des Raiffeisen Chefökonomen: Die Schweiz kann Robotik

Von Fredy Hasenmaile, Raiffeisen Chefökonom

Stellen Sie sich vor, die industrielle Revolution hätte nicht nur Maschinen hervorgebracht, die unsere Muskelkraft ersetzen, sondern auch solche, die zunehmend sehen, lernen, entscheiden und handeln können. Genau an diesem Punkt stehen wir heute: Künstliche Intelligenz (KI) verleiht Robotern neue Fähigkeiten und macht Robotik zu einer der bedeutendsten Zukunftstechnologien unserer Zeit.

Roboter verlassen die Fabrikhallen

Roboter kommen heute längst nicht mehr ausschliesslich in Fabriken zum Einsatz. Sie finden breite Anwendung in Transport und Logistik, im Gesundheitswesen, im Bauwesen, in der Landwirtschaft, in der Reinigungsbranche und bei weiteren Dienstleistungen. Sie transportieren beispielsweise Waren, inspizieren Industrieanlagen und unterstützen medizinische Eingriffe. KI hat der Robotik einen neuen Entwicklungsschub verliehen. Das zeigt sich auch bei den Investitionen in die Robotik. Seit 2024 steigen sowohl die Zahl der Transaktionen als auch die investierten Beträge. Nachdem sich die weltweiten Risikokapitalinvestitionen in Robotik 2025 auf rund 27 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt hatten, flossen allein im ersten Halbjahr 2026 weitere 33 Milliarden US-Dollar. Auch die KI wandelt sich dadurch. Sie ist nicht mehr nur auf die digitale Welt in Rechnern reduziert, sondern nimmt in Form von Robotern physische Gestalt an. Man nennt das die «physische KI».

Hochinnovatives Schweizer Robotik-Ökosystem

Für die Schweiz ist diese Entwicklung besonders relevant. Sie verfügt über ein kleines, aber hochinnovatives Robotik-Ökosystem mit rund 217 Unternehmen und etwa 7’000 Beschäftigten. Die Stärke der Schweiz liegt nicht in der Massenpro­duktion von Robotern, sondern in technologisch anspruchsvollen Nischen wie autonomen mobilen Robotern, Drohnen, Medizinalrobotern sowie Inspektions- und Logistiklösungen. Im Kernbereich zählen wir etwa 109 Unternehmen, für die Robotik das Kerngeschäft ist. Die Branche wird von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt. Daneben gibt es die Start-ups, die neue Technologien in erste Produkte überführen, und die Scale-ups, die internationale Märkte erschliessen. Hinzu kommen Zulieferer, die nicht hauptsächlich in der Robotik tätig sind, aber wichtige Komponenten wie Antriebe und Sensoren für Roboter produzieren. Zahlreiche internationale Robotikunternehmen haben Niederlassungen in der Schweiz. Das unterstreicht die Bedeutung des hiesigen Ökosystems.

Robotik-Start-up-Hochburg Schweiz

Die Innovationskraft des Ökosystems beruht neben der langen Tradition in der Präzisionsindustrie, im Maschinenbau und in der Medizintechnik auf einer starken Forschungsbasis. Getrieben wird diese Innovationskraft vor allem durch die ETH Zürich und die EPFL. Fast 80 Prozent aller Robotik-Spin-offs bringen diese beiden Hochschulen hervor. Viele der bekanntesten Schweizer Robotikunternehmen, darunter ANYbotics, Wingtra, Voliro oder Ascento, haben ihren Ursprung an der ETH oder der EPFL. Die Gründungsdynamik hat zuletzt deutlich zugenommen: In den letzten fünf Jahren entstanden 50 neue Unternehmen. Im internationalen Vergleich ist die Schweizer Gründungsleistung aussergewöhnlich. Seit 2020 erhielten hierzulande 3,8 Robotik-Start-ups pro Million Einwohner Risikokapital. Gemessen an ihrer Bevölkerungsgrösse ist die Schweiz damit ein weltweit führender Standort und liegt deutlich vor den USA, Grossbritannien, Deutschland und den weiteren untersuchten europäischen Ländern. Die Schweiz bringt damit nicht nur viele Robotik-Start-ups hervor, sondern überdurchschnittlich viele, denen der Schritt von der Forschung zum marktfähigen Unternehmen gelingt und die Investoren von ihrem Wachstumspotenzial überzeugen können.

Wachstum braucht Kapital

Die Finanzierung der Schweizer Robotik ist stark konzentriert. Die zehn Unternehmen mit dem höchsten kumulierten Risikokapital vereinen schätzungsweise fast 90 Prozent aller Risikokapitalinvestitionen, die bislang in Schweizer Robotikunter­nehmen geflossen sind. Ein kleiner Kreis erfolgreicher Scale-ups zieht damit einen Grossteil des verfügbaren Kapitals an. Dass dabei inzwischen auch Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht werden, zeigt das Beispiel von Gravis Robotics, das nach einer Finanzierungsrunde von 200 Millionen US-Dollar jüngst zum «Einhorn» wurde. So werden nicht börsenkotierte Start-up-Unternehmen genannt, die von Investoren mit mindestens einer Milliarde US-Dollar bewertet werden. Die Anwendungsfelder dieser Unternehmen sind bemerkenswert breit. Distalmotion entwickelt Medtech-Roboter für minimalinvasive Chirurgie, Gravis Robotics rüstet bestehende Baumaschinen mit autonomer Robotik aus, Ecorobotix automatisiert die Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft und ANYbotics, automatisiert Inspektionen in Industrieanlagen. Auffällig ist zudem die starke Präsenz von Drohnenanbietern: Rund die Hälfte der grössten Finanzierungen entfällt auf Unternehmen aus dem Drohnenbereich. Dazu zählen Auterion, Daedalean, Verity, Wingtra und Flyability.

Skalierung bleibt die zentrale Herausforderung

Der Schritt vom Start-up zum international tätigen Unternehmen bleibt schwierig. Für grosse Finanzierungsrunden sind sie zunehmend auf ausländisches Kapital angewiesen. Bei Finanzierungsrunden von mehr als 100 Millionen US-Dollar stammen lediglich 12 Prozent der Investitionen aus der Schweiz, aber 54 Prozent aus den USA. Mit dem wachsenden Anteil an ausländischem Kapital steigt auch das Risiko von Übernahmen und einer Verlagerung der Wertschöpfung ins Ausland. Daedalean gehört heute zum EU-Konzern Destinus, während Auterion seinen Schwerpunkt und den Hauptsitz ins Ausland verlagert hat. Diese beiden Fälle zeigen die Grenzen des Schweizer Ökosystems auf.

Robotik als Produktivitätshebel

Die Schweiz nimmt nicht nur bei der Entwicklung von Robotiklösungen eine Spitzenposition ein, sondern auch beim Einsatz von Robotern in der Wirtschaft. Mit rund 29 Industrierobotern auf 1’000 Industriebeschäftigten weist die Schweiz eine hohe Roboterdichte auf und gehört weltweit zu den zehn führenden Ländern. Bei professionellen Servicerobotern liegt sie unter den europäischen Ländern sogar an der Spitze. Hohe Lohnkosten, knappe Arbeitskräfte und der starke Franken zwingen die Schweizer Industrie zur Automatisierung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Roboter können dazu beitragen, die Produktivität zu steigern. Und nicht nur das. Sie können auch helfen, die Folgen eines künftig knapperen Arbeitskräfteangebots abzufedern. Die Robotik bietet demnach die Chance, gleich bei verschiedenen Herausforderungen Teil der Lösung zu sein.