Planted verdoppelt Produktionsvolumen für pflanzenbasiertes Fleisch

Kemptthal – Das Schweizer Foodtech Startup Planted setzt weiterhin auf den Heimatstandort Schweiz und investiert in den Kapazitätsausbau am Produktionsstandort in Kemptthal. Planted konnte durch die Investition die Produktionskapazität verdoppeln. Der Standort wird zur grössten schweizerischen sowie modernsten europäischen Produktionsstätte für pflanzenbasiertes Fleisch.

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Nahrungsmitteln ist besonders in den letzten beiden Jahren rasant gestiegen. Planted stellt Fleisch aus alternativen Proteinen her und konzentriert sich dabei auf den perfekten Biss. Inspiriert von der Natur, leistet das Unternehmen mit einem neuartigen Biostructuring Ansatz, der Proteinstrukturierung und Biotechnologie kombiniert, Pionierarbeit. Mittels proprietären Technologien strukturiert Planted alternative Proteine in jede Grösse und Form, um eine perfekte Faserung zu erzielen. Darüber hinaus hat sich Planted dazu verpflichtet, ausschliesslich natürliche Zutaten und keine Zusatzstoffe in seinen Produkten zu verwenden. Seit 2020 wird am Standort Kemptthal geforscht und produziert. Das Werk gewinnt stetig an Bedeutung und entwickelt sich mit dem jetzigen Ausbau zur grössten schweizerischen sowie modernsten europäischen Produktionsstätte für pflanzenbasiertes Fleisch.

120 Mitarbeitende im denkmalgeschützten Maggi-Areal

Der Ausbau umfasst eine neue Produktionslinie mit Doppelwellenextruder, mehr Leistung und Effizienz bei der Veredelung der Produkte sowie eine neue Hochleistungsverpackungslinie. Hinzu kommt ein modernes Labor sowie die Neugestaltung der Werksadministration und Besucherflüsse. Am Standort Kemptthal werden rund 120 Mitarbeiter beschäftigt. Das äussere Erscheinungsbild des Werks im denkmalgeschützten Maggi-Areal wurde nicht verändert.

«Die Investition für den Ausbau und die weitere Modernisierung des Produktionsstandort Kemptthal ermöglicht es, die Kapazität des Werks von 500kg pro Stunde auf über 1 Tonne pro Stunde zu erhöhen und so der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden», so Lukas Böni, Mitgründer und Mitglied der Geschäftsleitung von Planted. «Wir sind stolz als einer der wenigen Hersteller von pflanzenbasiertem Fleisch alle Schritte unter einem Dach zu verantworten. Unsere Wissenschafts- und Entwicklungsabteilung, Spitzenköche, die Produktion und sogar ein Restaurant befinden sich hier in Kemptthal. Wichtigstes Merkmal ist, dass die Kemptthaler Produktionsstätte sich in einem Glashaus befindet. Es ist die erste transparente Fleischproduktion, die der Öffentlichkeit zugänglich ist.» erklärt Böni weiter.

Green Technology für Kemptthal

Das Thema Green Technology spielte bei der Errichtung des neuen Werks eine zentrale Rolle. Der Standort verfügt über ein Energierückgewinnungssystem. Mit diesem System können die Energien welche in den Heizund Kühlprozessen der Produktion sowie der Raumklimatisierung anfallen, wiederverwendet werden. Zukünftig wird Planted die Energie, welche nicht selbst benötigt wird, sogar dem entstehenden Fernwärmenetz des Industrieparks “The Valley”, welches von Mettler2Invest entwickelt wird, zuführen können. So wird der Energieverbrauch des Werks und des Areals stark reduziert und der Ressourcenverbrauch minimiert. Planted beweist einmal mehr, dass durch Innovation ein neuer Nachhaltigkeitsstandard in der Produktion erreicht werden kann.

Ein Blick in die Zukunft

Planted ist in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und seit Kurzem auch in Grossbritannien in Restaurants und im Einzelhandel sowie im europaweiten eigenen Webshop erhältlich. Zu den Planted Produkten, die jeweils aus verschiedenen Proteinquellen (Erbsen, Hafer, Sonnenblumen) bestehen, gehören derzeit: planted.chicken, planted.pulled, planted.kebab und planted.schnitzel. Planted rüstet weiter auf. Das Unternehmen ist überzeugt, dass biostrukturierte Proteine in Zukunft tierisches Fleisch in Bezug auf Geschmack, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Produktivität und Preis schlagen werden. Es sind bereits weitere Bürogebäude sowie Forschungslabors am Standort Kemptthal in Arbeit. (mc/pg)

Planted