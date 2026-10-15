Procimmo Real Estate SICAV – Industrial: Abschluss einer strategischen Immobilienpartnerschaft mit Siemens Schweiz

Zürich – Die Procimmo Real Estate SICAV gibt den Abschluss einer langfristigen Partnerschaft mit der Siemens Schweiz AG bekannt. Diese umfasst den Erwerb eines bedeutenden Industrie- und Bürostandorts in der Stadt Zürich sowie die Entwicklung und den Bau des neuen Hauptsitzes der Siemens Schweiz AG.

Die Liegenschaft im Zürcher Stadtquartier Albisrieden umfasst eine Grundstücksfläche von 30’500 m² und rund 35’900 m² vermietbare Fläche. Die Transaktion ist als partielles Sale-and-Leaseback strukturiert und bildet die Grundlage für die langfristige Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.

Procimmo realisiert neuen Siemens Schweiz-Hauptsitz

Im Rahmen der Vereinbarung realisiert Procimmo den neuen Hauptsitz der Siemens Schweiz AG im nordwestlichen Teil des Areals, auf einer heute als Parkplatz genutzten Fläche. Die Fertigstellung ist für Mitte 2031 geplant. Bis zum Bezug des Neubaus mietet und nutzt die Siemens Schweiz AG weiterhin einen Teil der bestehenden Liegenschaft.

Das Areal überzeugt durch seine ausgezeichnete Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr wie über die wichtigsten Strassenachsen sowie durch vielseitig nutzbare Flächen. Beides schafft beste Voraussetzungen für die heutige Nutzung und die künftige Entwicklung des Standorts.

Die Akquisition verbindet stabile Mieterträge aus erstklassigen Mietverhältnissen mit einem erheblichen Entwicklungspotenzial. Nach dem Umzug der Siemens Schweiz AG in den neuen Hauptsitz eröffnen die freiwerdenden Flächen neue Perspektiven für die Vermietung und die Neupositionierung der bestehenden Gebäude.

Jörn Harde, Finance Director Siemens Schweiz: «Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Procimmo die Zukunft unseres Standorts Zürich zu gestalten, mit einem modernen Neubau und einem offenen Campus als attraktives Zentrum für Innovation und Zusammenarbeit mit Unternehmen und Startups. Der Neubau ist weit mehr als eine Weiterentwicklung unseres Standorts. Es ist ein klares Bekenntnis zum langfristigen Engagement von Siemens Schweiz in Zürich-Albisrieden, wo wir seit mehr als 100 Jahren präsent sind.»

«Mit Procimmo haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere langfristigen Ziele versteht und uns dabei unterstützt, unser Immobilienportfolio in Zürich zukunftssicher auszurichten. Die Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Flächen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und zugleich die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Portfolios zu stärken.» ergänzt Tanja Klein, Global Head of Development & Transaction, Siemens Real Estate.

Arno Kneubühler, CEO der PROCIMMO SA: «Diese Akquisition entspricht vollumfänglich der Anlagestrategie des Teilvermögens Industrial der Procimmo Real Estate SICAV: Gewerbe- und Industrieareale in die Zukunft zu führen und stabile Mieterträge mit hohem langfristigem Wertschöpfungspotenzial zu verbinden. Die Grösse des Areals, seine Lage in der Stadt Zürich und seine Entwicklungsperspektiven bilden eine hervorragende Basis für die künftige Wertsteigerung. Wir danken der Siemens Schweiz AG für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die langfristige Partnerschaft.» (Procimmo/mc)