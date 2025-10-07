Procimmo Real Estate SICAV – Industrial: Informationen zur bevorstehenden Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung PROCIMMO SA beabsichtigt am Kapitalmarkt rund CHF 145 Millionen aufzunehmen, was der Ausgabe von 1’047’100 neuen Aktien entspricht.

Die Zeichnungsfrist wird vom 13.10.2025 bis zum 24.10.2025 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 31.10.2025 erfolgen.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 10 bestehende Aktien für 1 neue Aktie festgelegt. Der Emissionspreis beläuft sich auf netto CHF 140.74 pro neuer Aktie (einschliesslich Emissionskommission und Nebenkosten).

Im Übrigen wird auf den Emissionsprospekt sowie auf den Zeichnungsschein verwiesen.

Die im Rahmen dieser Kapitalerhöhung aufgenommenen Mittel werden es ermöglichen, Investitionsmöglichkeiten am Immobilienmarkt zu nutzen und laufende Investitionsprojekte zu finanzieren.

Mit einem Bruttovermögen von rund CHF 2 Milliarden ist das Teilvermögen «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV der grösste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienfonds der Schweiz, der auf die Bereiche Industrie, Gewerbe und Logistik spezialisiert ist. (Procimmo/mc)