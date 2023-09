REYL Market Insight: M&A-Markt in ständiger Veränderung

Von Xavier Ledru, Head of Corporate Finance REYL

Genf / Zürich – Die Welt hat sich in letzter Zeit drastisch verändert, und das nicht nur kurzfristig. Die Zentralbanken haben die Zinssätze so schnell wie seit den 1990er Jahren nicht mehr angehoben, und die meisten politischen Entscheidungsträger erwarten eine Rückkehr zu einer Inflationsrate von zwei Prozent nicht vor 2025.

Laut der jüngsten globalen Studie von Fitch beginnt die Richtung der Zinssätze in den Schwellenländern und den Industrieländern ernsthaft auseinanderzugehen, wobei die meisten Zentralbanken der Schwellenländer ihre Zinssätze unverändert lassen oder beginnen, sie zu senken, während die wichtigsten Zentralbanken der Industrieländer sie angesichts der anhaltend hohen Kerninflation weiter anheben.

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions, M&A) beeinflussen die aktuellen wirtschaftlichen Faktoren die Strategien der Marktteilnehmer erheblich.

Höhere Zinssätze werfen derzeit einen Schatten auf die Branche, so dass M&A-Dealmaker weltweit in unbekannten Gewässern navigieren müssen. Die Neukalibrierung der finanziellen Dynamik ist mehr denn je ein Muss für den Erfolg.

Auswirkungen auf Bewertungen, Finanzierung und Abschlüsse

Das Wiederaufleben der hohen Zinssätze bringt eine neue Ebene der Komplexität für Finanzsponsoren und Unternehmen mit sich.

Bewertungsdynamik, Finanzierungsherausforderungen, komplexe Verhandlungen und betriebliche Anpassungen erfordern allesamt mehr Aufmerksamkeit. Die Marktteilnehmer müssen ihre Strategien anpassen, beweglich bleiben und diese Probleme wirksam angehen.

Im Hinblick auf Finanzierungen wirken sich die hohen Zinssätze auf das M&A-Ökosystem aus und haben unmittelbare Auswirkungen auf Bewertungen und Bewertungsmodelle. Erhöhte Zinssätze wirken sich auf die in Bewertungsmodellen verwendeten Abzinsungssätze aus und beeinflussen Cashflows und Kapitalkosten. Wenn die Zinssätze steigen, erhöhen sich die Kapitalkosten, was sich auf die Bewertung zukünftiger Cashflows auswirkt und die Rendite von Investitionen verringern kann. In der Vergangenheit konnten Bewertungsmodelle, die auf niedrigeren Zinssätzen basierten, den Barwert zukünftiger Erträge überbewerten, was ein Risiko der Überbewertung mit sich brachte. Dies ist nun nicht mehr der Fall.

Hohe Zinssätze stellen auch eine Herausforderung für die Finanzierung von Transaktionen dar. Die Fremdkapitalkosten steigen und machen die Fremdfinanzierung für die Käufer teurer. Das Finanzprofil von fremdfinanzierten Übernahmen sinkt, während die Kosten für die Bedienung der Schulden steigen. Dieser Paradigmenwechsel zwingt die Unternehmen, ihre Finanzierungsstrukturen neu zu bewerten, und sie werden von den Kreditgebern zunehmend gezwungen, sich auf stärker eigenkapitalbasierte Finanzierungsmodelle umzustellen.

Die Verkäufer stehen vor Herausforderungen, da sie zu einer Zeit mit aussergewöhnlich niedrigen Zinsen zu hohen Bewertungen gekauft haben, während die Käufer günstigere Bedingungen anstreben, um die Auswirkungen der gestiegenen Zinskosten abzumildern. Wir befinden uns in der Krux dieses strategischen Rätsels, und dies ist zweifellos der Hauptgrund für die jüngste Verlangsamung der Transaktionen.

Niedrigere Bewertungen können die Kaufaktivität beeinflussen, da kapitalkräftige Unternehmen, die Kapital einsetzen wollen, entsprechende Kompromisse mit ihren Kontrahenten eingehen müssen, um Transaktionen sowohl auf den Fremd- als auch auf den Eigenkapitalmärkten abzuschliessen.

Ausserdem dauert der Abschluss von Transaktionen länger. Einem kürzlich erschienenen Bericht von Ansarada zufolge wurde im ersten Quartal 2023 die längste durchschnittliche Dauer von M&A-Transaktionen seit COVID verzeichnet, mit einer durchschnittlichen Dauer von fast zehn Monaten bis zum Abschluss. Im zweiten Quartal 2020 betrug die durchschnittliche Transaktionsdauer 10,9 Monate (333 Tage).

Auch wenn das aktuelle Umfeld unsicher und herausfordernd erscheinen mag, muss daher der finanziellen Bewertung, der Finanzierungsflexibilität und einer rigorosen Due-Diligence-Prüfung zusätzliche Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Trends und Strategien bei M&A

Laut Refinitiv ist der Wert der europäischen M&A-Deals im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um fast 30 Prozent gesunken.

Dieser Trend wird sich voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen. Auf Jahresbasis würde die Aktivität in dieser ersten Jahreshälfte bedeuten, dass der Transaktionswert am Ende des Jahres um 23 Prozent niedriger ist als 2022.

Bestimmte Themen werden in der zweiten Jahreshälfte eine wichtige Rolle spielen. Portfolioprüfungen, Neugründungen, Public-to-Private-Deals, Veräusserungen von Nicht-Kernaktiva und transformative Transaktionen werden den Markt in Zukunft bestimmen. Die Dynamik bestimmter Teilsektoren wie digitale Transformation, KI-getriebene Transaktionen und erneuerbare Energien wird die Deal-Aktivitäten ebenfalls ankurbeln. Diejenigen, die in der Lage sind, diese Bedingungen proaktiv zu nutzen, werden stärker als ihre Mitbewerber sein.

Fokus auf erneuerbare Energien

Der Sektor der erneuerbaren Energien entwickelt sich zu einem Magneten für M&A-Aktivitäten. Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, sind aufgrund von Innovationen, günstigen politischen Rahmenbedingungen und wirtschaftlicher Rentabilität ein bevorzugtes Ziel für strategische Allianzen und Übernahmen.

Sinkende Kosten, unterstützende Regierungsinitiativen und die Dringlichkeit der globalen Energiewende machen den Sektor zu einem Hotspot für Investoren, die sowohl nachhaltige Auswirkungen als auch Gewinne anstreben.

Etablierte Energieunternehmen nutzen die Gelegenheit, ihre Portfolios zu diversifizieren, während Finanzinvestoren ein Auge auf nachhaltige Anlagen werfen. Während die grüne Revolution an Schwung gewinnt, verändern Fusionen und Übernahmen im Bereich der erneuerbaren Energien das Umfeld.

Laut McKinsey (1) wurden seit 2018 weltweit mindestens 175 Übernahmen von Entwicklern erneuerbarer Energien angekündigt (ohne Asset-Transaktionen), begleitet von einem steilen Anstieg des Gesamtwerts der Deals aufgrund eines Anstiegs des durchschnittlichen Transaktionswerts (von 150 Mio. USD im Jahr 2018 auf 425 Mio. USD in der ersten Hälfte des Jahres 2022).

Trotz der Marktunsicherheit sind die Transaktionsaktivität und die Multiplikatoren nach wie vor hoch, was auf einen anhaltenden Appetit auf Übernahmen hindeutet.

Die Dynamik des Sektors, die in den kommenden zehn Jahren noch zunehmen wird, stimmt nicht nur die Welt, sondern auch die globale M&A-Branche optimistisch. (REYL/mc/ps)

