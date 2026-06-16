Robustes Wachstum in den USA und anhaltende Inflation lassen die Fed an ihrer Politik festhalten

Kommentar von Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price

Die US-Wirtschaft zeigt weiterhin eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit. Trotz Bedenken hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung und anhaltender politischer Unsicherheit ist die Konjunktur stärker geblieben, als viele erwartet hatten – gestützt durch einen gesunden Arbeitsmarkt, solide Bilanzen der privaten Haushalte und Unternehmen sowie anhaltende Unternehmensinvestitionen. Auch wenn einige Verbraucher die Auswirkungen höherer Preise und eines schwierigeren Konsumklimas zu spüren bekommen, bleibt die Gesamtnachfrage überraschend robust.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass das Wachstum zunehmend durch Investitionen und nicht mehr allein durch den Konsum gestützt wird. Insbesondere Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickeln sich zu einem starken Motor der Wirtschaftstätigkeit. Ausgaben für Rechenzentren, digitale Infrastruktur, Halbleiter, Software und Stromerzeugung sorgen für einen bedeutenden Wachstumsimpuls. Ebenso wichtig ist, dass diese Investitionen das Potenzial haben, die Produktivität zu steigern, was dazu beitragen könnte, die aktuelle Expansion zu verlängern und im Laufe der Zeit ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu unterstützen.

Der Arbeitsmarkt bleibt eine wichtige Stabilitätsquelle. Die Schaffung von Arbeitsplätzen übersteigt weiterhin das Tempo, das erforderlich wäre, um die Arbeitslosigkeit stabil zu halten, während die Arbeitslosenquote selbst bemerkenswert stabil geblieben ist. Dies deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt gut ausbalanciert ist und – was wichtig ist – derzeit keinen Lohndruck erzeugt, der die Inflation erheblich verschärfen würde.

Die Inflation bleibt jedoch die wichtigste Variable, die es zu beobachten gilt. Es gab ermutigende Entwicklungen, insbesondere bei der Inflation im Wohnungs- und Mietsektor, aber wir glauben, dass der Weg zurück zum Ziel der Fed wahrscheinlich schrittweise verlaufen wird. Da einige der jüngsten disinflationären Kräfte nachlassen und sich zoll- und energiebezogene Belastungen auf die Wirtschaft auswirken, könnte sich die Inflation als hartnäckiger erweisen, als die Märkte derzeit erwarten.

Dies wird die erste Sitzung des neuen Fed-Vorsitzenden Warsh sein, und wir werden bei der Pressekonferenz viel über seine Prioritäten erfahren. Die unmittelbaren politischen Auswirkungen werden jedoch begrenzt sein. Ich erwarte keine Änderungen am Leitzins und eine kurze Erklärung, die keine Tendenz zu einer künftigen Lockerung der Geldpolitik enthalten wird. Diese Änderung stünde im Einklang mit dem Wunsch von Fed-Chef Warsh, von der Forward Guidance abzurücken, und hätte den zusätzlichen Vorteil, die FOMC-Falken zu beschwichtigen, die sich in den letzten Sitzungen gegen diese Lockerungstendenz gewehrt hatten. Daher erwarte ich keine abweichenden Meinungen zur geldpolitischen Ausrichtung.

Mit Blick auf die Zukunft werden die neuen Wirtschaftsprognosen wahrscheinlich einen leicht höheren Medianwert für den Zinspfad in diesem und im nächsten Jahr zeigen, als Reaktion auf die erhöhten Aufwärtsrisiken für die Inflation aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Da zudem die Daten der vierteljährlichen Erhebung zu Beschäftigung und Löhnen (QCEW) für das 4. Quartal 2025 eine moderate Aufwärtskorrektur der Beschäftigungszahlen ausserhalb der Landwirtschaft im letzten Jahr zeigten und auch die jüngsten Beschäftigungsdaten positiv überrascht haben, sind die Risiken für den Arbeitsmarkt ausgewogener. Dies spricht erneut dafür, die lockere Ausrichtung aus der unmittelbaren geldpolitischen Erklärung zu streichen. Ich gehe davon aus, dass Warsh auf der Pressekonferenz auch über seine Vision zur Reform der Kommunikations- und Bilanzstrategien der Fed sprechen wird. Dies wird jedoch eher ein Ausgangspunkt für das Vorhaben sein, als uns einen vollständigen Überblick darüber zu geben, was wahrscheinlich passieren wird.

Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass die Fed im kommenden Jahr an ihrer Politik festhalten wird. Während sich die Märkte weiterhin auf die Möglichkeit von Zinssenkungen konzentrieren, deuten das robuste Wachstum und der anhaltende Inflationsdruck darauf hin, dass die Entscheidungsträger wahrscheinlich geduldig bleiben werden. Sollte die Inflation sogar positiv überraschen, könnte das Risiko einer weiteren Straffung grösser sein, als viele Anleger derzeit einschätzen.

Dieses Umfeld bestärkt uns zudem in unserer Ansicht, dass die Renditen von US-Staatsanleihen im Laufe der Zeit steigen könnten, da sich ein stärkeres Wachstum und anhaltende Inflation wieder als die dominierenden Markttreiber durchsetzen. Gleichzeitig hat der erneute „US-Exceptionalism“, gestützt durch ein relativ stärkeres Wachstum und höhere Realrenditen, die Aussichten für den US-Dollar verbessert.

Ausserhalb der USA sehen wir weiterhin attraktive Chancen in Teilen Asiens, die zunehmend in globale Technologie- und KI-Lieferketten integriert werden. Märkte wie Südkorea und Thailand dürften von der nächsten Investitionsphase in fortschrittliche Fertigung und digitale Infrastruktur profitieren.

Insgesamt bleibt unser Basisszenario eine anhaltende wirtschaftliche Expansion in den USA. Die Kombination aus robuster Nachfrage, steigender Produktivität und einem starken KI-getriebenen Investitionszyklus bietet ein konstruktives Umfeld für Wachstum, auch wenn Inflation und politische Unsicherheit weiterhin wichtige Risiken darstellen, die es zu beobachten gilt.