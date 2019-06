Schweizer wollen fürs Klima vermehrt am Boden bleiben

Zürich – Weniger fliegen liegt im Trend. Knapp 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer wollen in Zukunft weniger fliegen oder ganz auf Flugreisen verzichten. Das zeigt eine Bevölkerungsumfrage des WWF Schweiz. Ein Gesinnungswandel scheine im Gange, aber es bleibe noch ein langer Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität.

Zwei von fünf Schweizerinnen und Schweizern wollen in Zukunft aus Rücksicht aufs Klima weniger oder gar nicht mehr fliegen. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des WWF Schweiz. Das Marktforschungsinstitut GfK Switzerland hat dazu rund 1’000 Privatpersonen im Alter von 16-74 Jahren in der Deutsch- und Westschweiz online befragt. 27 Prozent der Befragten bestätigen zudem, bereits in den letzten zwei Jahren aus ökologischen Gründen auf Flugreisen verzichtet zu haben.

Der WWF zeigt sich erfreut über die Umfrageergebnisse. «Die Befragung deutet auf eine mögliche Trendwende hin», sagt Patrick Hofstetter, Klimaexperte beim WWF Schweiz. «Ob aber tatsächlich eine anhaltende Verhaltensänderung in der Bevölkerung stattfinden wird, bleibt offen.» Fakt ist: Die Schweiz ist ein Vielfliegerland. Ob Mallorca, Gran Canaria, Bali oder die Malediven – Herr und Frau Schweizer steigen rund drei Mal so oft in ein Flugzeug wie EU-Bürger. Und das, obwohl der übermassige Flugverkehr verheerend für unser Klima ist. In der Schweiz ist er gar für über 18 Prozent unserer Treibhausgas-Emissionen verantwortlich.

Der Flughafen Zürich verliert Passagiere

In Schweden führte die Klimadebatte bereits zu sinkenden Passagierzahlen. Schwedische Flughäfen verzeichneten letztes Jahr ein Nullwachstum, dieses Jahr bereits einen Rückgang an Flugreisenden um fünf Prozent. Doch auch in der Schweiz deuten erste Anzeichen auf eine Verhaltensänderung hin. Am Flughafen Zürich gingen im April erstmals nach zwei Jahren die Lokalpassagierzahlen zurück. Ein starker Kontrast zur bisherigen Wachstumsrate von durchschnittlich fünf Prozent zum Vorjahres-Monat. «Im Vielfliegerland Schweiz ist eine Stabilisierung des Flugverkehrs schon ein kleiner Erfolg. Aber das Klima braucht deutlich mehr Leute, die bewusst aufs Fliegen verzichten», sagt Patrick Hofstetter.

Tipps für nachhaltiges Reisen