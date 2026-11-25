Von Marcus Weyerer, Director ETF Investment Strategy, Franklin Templeton

Der südkoreanische Aktienmarkt hat einen massiven Abverkauf erlebt. Der KOSPI ist seit seinen Höchstständen um rund 60 bis 65 Prozent gefallen, allein an einem Handelstag verlor der Index mehr als drei Prozent. Der Rückgang ist aussergewöhnlich heftig und erfolgte in kurzer Zeit. Vergleichbare Rückgänge gab es 2008 und 2020, wenn auch über andere Zeiträume. Aus heutiger Sicht ist der Abverkauf jedoch weniger auf fundamentale Faktoren als auf ein unglückliches Zusammenspiel verschiedener Belastungen und eine deutlich verschlechterte Anlegerstimmung zurückzuführen.

Insbesondere im Technologiesektor ist die Stimmung derzeit schlecht. Die Entwicklung rund um Nvidia hat den gesamten KI-Trade belastet und sich auch auf Chipproduzenten wie SK Hynix und Samsung ausgewirkt, die wichtige Zulieferer von Nvidia sind. Hinzu kommen Sorgen über eine mögliche KI-Blase, die hawkische Haltung der US-Notenbank, politische Entwicklungen nach den Midterms in den USA sowie Zölle und Exportbeschränkungen. Diese Faktoren haben die Stimmung weiter verschlechtert. Dabei gab es zuletzt weder bei den grossen Chipproduzenten noch bei anderen Unternehmen entlang der KI-Wertschöpfungskette fundamentale Auslöser für den Abverkauf. Im Gegenteil: Samsung und SK Hynix hatten vor wenigen Wochen Rekordzahlen und starke Ausblicke vorgelegt.

Auch die Bewertungen zeigen, wie pessimistisch der Markt derzeit ist. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse von Samsung und SK Hynix liegen im einstelligen Bereich. Zum Vergleich: Der S&P 500 liegt bei etwa 20, europäische Aktien bei rund 16 bis 17. Trotz der zuvor starken Kursanstiege sind die Bewertungen der koreanischen Unternehmen damit niedrig. Die Gewinne sind zuletzt deutlich gestiegen, während die Kursgewinne im Vergleich dazu moderat ausfielen. Das deutet darauf hin, dass der Markt bereits seit längerem davon ausgeht, dass der KI-getriebene Zyklus seinem Ende entgegengeht. In den Unternehmensberichten entlang der Wertschöpfungskette gibt es dafür bislang jedoch keine Hinweise. Sowohl bei den Hyperscalern als auch bei den Chipproduzenten und KI-Unternehmen steigen die Umsätze weiterhin.

Auch die Kapitalflüsse spielen eine Rolle. Ausländische institutionelle Investoren haben im laufenden Jahr bislang Aktien im Wert von rund 180 Milliarden US-Dollar verkauft. Auf der Käuferseite standen vor allem Privatanleger. Dazu gehören sowohl Anleger, die langfristig für ihre Altersvorsorge investieren, als auch zunehmend spekulativ orientierte Marktteilnehmer. Gerade gehebelte ETFs, teilweise mit dreifacher Hebelwirkung, haben die Entwicklung zuvor verstärkt. Im Sommer gab es deshalb zunehmend Kritik an den spekulativen Aktivitäten, woraufhin die koreanischen Behörden bei einzelnen Produkten und den Margin-Regelungen eingegriffen haben.

Der aktuelle Abverkauf ist aus dieser Sicht vor allem technisch bedingt und weniger durch eine Verschlechterung der Fundamentaldaten gerechtfertigt. Die derzeitige Entwicklung wird deshalb als selektive Opportunität gesehen, Positionen aufzubauen oder zusätzlich einzugehen. Die Volatilität dürfte allerdings hoch bleiben. Nach einem derart starken Rückgang muss der Markt zunächst einen Boden finden, was erfahrungsgemäss mit erheblichen Schwankungen verbunden ist. Eine kurzfristige Stabilisierung durch staatliche Massnahmen könnte helfen, wäre aber keine nachhaltige Lösung.

Entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein, wie sich die Unternehmenszahlen in den kommenden Quartalen entwickeln. Wenn sich weiterhin zeigt, dass der KI-Zyklus nicht zu Ende ist, die Unternehmen weiter investieren und sich diese Investitionen auch auszahlen, dürfte der Markt langfristig wieder stärker zu den Fundamentaldaten zurückkehren. Dieser Prozess wird jedoch Zeit benötigen und nicht innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein. Anleger sollten daher Geduld mitbringen und sich auf anhaltend hohe Schwankungen einstellen.

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