SPGI Zürich: Bürofläche im FlexOffice Prime Tower für ein Tech-Unternehmen gefunden

Zürich – Ein internationales IT-Unternehmen wird per Ende Jahr in das FlexOffice im Prime Tower ziehen. Die Firma hatte SPGI Zurich damit beauftragt, einen neuen Standort in Zürich zu finden.

SPGI übernahm für das IT-Unternehmen die Suche und den gesamten Verhandlungsprozess. In Zürichs markantesten Hochhaus, dem Prime Tower, wurde der passende Standort gefunden: Hier konnte SPGI ein ca. 533 m2 grosses Serviced Office für das Unternehmen finden.

Das FlexOffice-Konzept beinhaltet zahlreiche Services wie möblierte Büroräume, modernste Meetingräume, schalldichte Phone Booths, Barista-Kaffee und vieles mehr. Das IT-Unternehmen wird den neuen Standort Ende 2023 beziehen. (SPGI/mc)