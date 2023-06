SPGI Zurich: Internationales Pharmaunternehmen mietet neuen globalen Hauptsitz

Zürich – Das Pharmaunternehmen Sandoz beauftragte SPGI Zurich AG mit der Suche nach einem neuen Hauptsitz. Fündig wurde man an Basler Toplage – direkt am Bahnhof.

Mit dem Elsässertor ist es der SPGI Zurich AG gelungen, den perfekten Standort für den neuen Hauptsitz von Sandoz zu finden. Der Bürokomplex Elsässertor, designt vom Basler Stararchitekten-Duo Jacques Herzog und Pierre DeMeuron, befindet sich an absolut bester Lage, direkt am Bahnhof Basel SBB. Per Oktober 2023 mietet Sandoz dort rund 3200 m2 Büroflächen.

Sandoz, ein Teilkonzern von Novartis, ist einer der Weltmarktführer für Generika und beschäftigt global über 20’000 Mitarbeitende. Mit der geplanten Ausgliederung der Division Sandoz aus Novartis musste ein neuer globaler Hauptsitzgefunden werden. Sandoz hat daher die SPGI Zurich AG beauftragt, einen geeigneten Standort zu finden, zu evaluieren und den Mietvertrag im Namen von Sandoz zu verhandeln: «SPGI berät und unterstützt Novartis seit bald einem Jahrzehnt bei Immobilienfragen in der Schweiz. Aufgrund der langjährigen und guten Zusammenarbeit hat uns Novartis auch mit der Suche nach einem Hauptsitz für den künftig neu selbständig operierenden Weltkonzern Sandoz beauftragt. Wir sind stolz darauf, dass wir diese Anmietung zur vollen Zufriedenheit von Sandoz begleiten dürfen», sagt Robert Hauri, CEO und Mitinhaber SPGI Zurich AG. (SPGI Zurich/mc/ps)