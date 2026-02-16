Vanguard: Dividenden trotzen Volatilität – Rekordjahr 2025 stärkt Strategien für 2026

Dividenden-Update von Viktor Nossek, Head of Investment and Product Analytics, Vanguard, Europe

Die globalen Dividendenausschüttungen sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf einen neuen Rekordwert steigen konnten. Nach einem ernüchternden dritten Quartal mit einem Rückgang der Ausschüttungen um -0,2% infolge der Verschiebung der Ausschüttungskadenz von Chinas MegaBanken, sind die Dividendenausschüttungen allein im letzten Quartal des Jahres um 7,7 Prozent zum Vorjahresquartal auf 673 Milliarden USD gestiegen. Auf Jahressicht wurden so insgesamt 2,3 Billionen USD ausgeschüttet – der höchste Wert jemals.

Fünfter Dividendenrekord in Folge

Bemerkenswert ist dieser erneute Rekord – der 5. in Folge -, in diesem Jahr insbesondere aufgrund der anhaltenden Volatilität der Märkte durch zahlreiche geopolitische Unsicherheiten und dem steigenden Einfluss der künstlichen Intelligenz. Er zeigt nicht nur die anhaltende Überzeugung der Firmen, ihre Aktionäre durch Dividendenauszahlungen an den Gewinnen teilhaben zu lassen, sondern betont auch die stabilisierende Rolle von Dividenden im Portfolio für Privatanleger wie auch institutionelle Investoren. Insbesondere Anleger, die Ihre Strategie auf Anlagen mit einer hohen Ausschüttungsquote ausgelegt haben, können in den vergangenen 5 Jahren auf einen Renditeanteil von über einem Drittel allein aus Dividendenausschüttungen zurückblicken.

Anhaltende Stärke in Industrienationen

Die entwickelten Märkte haben im vergangenen Jahr signifikant zum Wachstum der Ausschüttungen beigetragen, mit einer Zunahme von 94 Milliarden USD. Das macht einen Anteil von 83 % des gesamten Wachstums in Höhe von 113 Milliarden USD aus. Europa ex UK (+10% zum Vorjahr) sowie Japan (+11% zum Vorjahr) weisen ein Zweistelliges Wachstum auf, doch auch Nordamerika (+5% zum Vorjahr) und der Pazifikraum (+4% zum Vorjahr) haben signifikant zum erneuten Rekord beigetragen.

Auf Sektorenebene haben vor allem der Finanzsektor mit Ausschüttungen in Höhe von 75 Milliarden USD (+14% zum Vorjahr) und der Industriesektor mit 29 Milliarden (+13% zum Vorjahr) ihren Anteil an dem erneuten Rekord. Auch die Technologie-Branche sah einen Anstieg von 15 Prozent und gewinnt so zunehmend Bedeutung für Dividendenstrategien.

Sonderposition Chinas wirkt doppelt, Entwicklungsländer bremsen

China hat 2025 eine in zweierlei Hinsicht besondere Rolle eingenommen. Während es einerseits durch bereits erwähnte Änderungen der Ausschüttungskadenz und damit zu einer signifikanten Ausschüttungsvolatilität zugunsten des ersten Quartals beigetragen hat, hebt sich China auch durch ein nennenswertes Wachstum der Ausschüttungen hervor.

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wie einem anhaltenden Einbruch des Immobilienmarktes, schwachen Konsumzahlen und deflationären Tendenzen trug China mit Dividendenausschüttungen in Höhe von 317 Milliarden USD (+7% zum Vorjahr) signifikant zum globalen Wachstum bei. Damit hebt sich China von anderen Entwicklungsländern ab. Im Vergleich zum Vorjahr weisen diese eine Rückgang der Ausschüttungen von -1 Prozent auf. Unternehmen aus dem Energiesektor, die ursprünglich zu den grössten Dividendenzahlern der Welt zählten, haben ihre Ausschüttungen drastisch gekürzt. Insgesamt sind die Ausschüttungen im Energiesektor 2025 zum Vorjahr 59 Milliarden USD (-18%) gesunken, wovon allein 53 Milliarden auf Unternehmen aus Entwicklungsländern entfallen.

Gute Aussichten für 2026

Dividendenausschüttungen könnten 2026 weiteren Rückenwind bekommen. Steigende Preise für Edel- und Industriemetalle stärken die Cashflows in den Industrie- und Grundstoffsektoren – zwei Bereiche mit traditionell hoher Rendite. Gleichzeitig erhöht die wachsende Skepsis gegenüber überbewerteten KI- und MAG7-Aktien die Attraktivität von dividendenstarken Value-Titeln. In einem Umfeld, in dem Anleger verstärkt auf stabile Ausschüttungen und geringere Bewertungsrisiken setzen, könnten Unternehmen mit soliden Bilanzen und nachhaltigen Ausschüttungsquoten ihre Dividendenpolitik weiter ausbauen. Diversifizierte High-Dividend-Strategien dürften daher 2026 eine wichtige Rolle spielen – sowohl zur Stabilisierung des Gesamtportfolios als auch als zuverlässige Quelle für laufende Erträge. (Vanguard/mc/ps)

(Quelle: Vanguard)

