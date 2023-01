VP Bank-Spotanalyse: Der US-Arbeitsmarkt läuft und läuft

Allen Zinserhöhungen zum Trotz schlägt sich die der US-Arbeitsmarkt wacker. Die Fed konnte mit ihren geldpolitischen Straffungen die Einstellungslaune der US-Unternehmen bisher nicht trüben. Auch im Dezember liegt ein robuster Jobaufbau vor. Der Personalbedarf bleibt hoch.

von Dr. Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank

Die Fed wird deshalb mit Zinsanhebungen fortfahren. Neben dem robusten Stellenaufbau bleibt auch das Wachstum der durchschnittlichen Stundenlöhne mit 4.6 % auf einem relativ hohen Niveau – wenngleich das Wachstum der Arbeitnehmerentgelte gegenüber dem Vormonat etwas zurückgeht (Vormonat: 4.8 %).

In Anbetracht des zu erwartenden weiteren Rückgangs der Inflationsrate im Dezember auf voraussichtlich 6.5 % wird die Fed aber vermutlich ihr Zinsanhebungstempo weiter drosseln – trotz der guten Situation am Arbeitsmarkt. Es ist davon auszugehen, dass der kommende Zinsschritt wieder dem Normalniveau von 25 Basispunkten entsprechen wird.

Es sollte darüber hinaus auch bedacht werden, dass die Arbeitsmarktdaten eine nachlaufende makroökonomische Grösse sind. Erst wenn die Konjunktur am Boden liegt, werden deutlichere Rückschläge am Arbeitsmarkt ersichtlich. Die Fed wird sich aufgrund des erreichten Leitzinsniveaus von nun an behutsam vorantasten. (VP Bank/mc)