VP Bank Spotanalyse Schweiz: Negativzinspolitik ist beendet

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Die SNB hebt ihren Leitzins um 75 Basispunkte an, er liegt nun bei 0.50 %.

Ein bedeutsamer Moment: Die SNB beendet ihre Negativzinspolitik. Seit Ende 2014 lagen die Schweizer Leitzinsen im negativen Bereich. Die eidgenössischen Währungshüter wollen nicht hinter die Vorgaben der grossen Notenbanken zurückfallen. Die eidgenössischen Währungshüter fügen sich in den 75er-Takt ein. Die Leitzinsen werden deshalb auch in der Schweiz um einen Dreiviertel-Prozentpunkt angehoben. Die Fed tat am gestrigen Abend das Gleiche. Selbst die EZB war zuletzt in dieser Grössenordnung unterwegs.

Für die SNB ist die Wortwahl im Pressetext ungewöhnlich – was auch bereits auf die geldpolitische Lagebeurteilung im Juni zutraf. Die SNB hält sich normalerweise mit jeglicher Art von «Forward Guidance» zurück. Wenn allerdings zu lesen ist, dass weitere Zinsanhebungen nicht auszuschliessen seien, ist dies für SNB-Verhältnisse deutlich.

Der starke Franken hilft derzeit der SNB bei der Inflationsbekämpfung. Die SNB unterlässt deshalb weiterhin Kommentare zur Franken-Bewertung. Eingriffe am Devisenmarkt behalten sich die eidgenössischen Währungshüter aber dennoch vor. Zwar war die Inflationsrate mit zuletzt 3.5 % bei weitem nicht so hoch wie in den USA oder der Eurozone, doch der stabilitätsorientierten SNB ist auch diese Teuerungsrate ein Dorn im Auge. Die eidgenössischen Währungshüter dürften deshalb darum bemüht sein, den Franken auf relativ starkem Niveau zu halten. Die Aufwertungen des Franken unterstützen zurzeit mehr, als sie auf der Exportseite Schaden anrichten. Gerade deshalb zieht die SNB mit einem Zinsschritt um einen Dreiviertel-Prozentpunkt mit.

Da sowohl die EZB als auch die Fed im laufenden Jahr noch zwei weitere Zinssitzungen vor sich haben – die SNB inzwischen nur eine – ist davon auszugehen, dass die eidgenössischen Währungshüter auch im Dezember mit einer Zinsanhebung um 75 Basispunkten aufwarten werden.