XANIA real estate: Oliver Stihl übernimmt Geschäftsführung des Immobilienunternehmens

Zürich – Oliver Stihl startet zum 1. September als CEO des Zürcher Immobilienunternehmens XANIA real estate. Thomas Prajer, Gründer und bisheriger CEO, wird sich künftig stärker auf das Business Development und den Aufbau des Franchise-Geschäfts konzentrieren.

«Wir freuen uns, dass wir mit Oliver Stihl einen erfahrenen Architekten mit grosser Expertise im Bereich der Immobilienplanung und -entwicklung gewinnen konnten. Als neuer CEO wird er dabei helfen, unsere strategischen Ziele zu realisieren und die XANIA real estate als aufstrebende Marke in der Immobilienwirtschaft weiterzuentwickeln», sagt Thomas Prajer.

Der 48-jährige Architekt verantwortete zuletzt als Geschäftsführer eines etablierten Architekturbüros erfolgreich die Konzeption und Planung von Wohnungsbauprojekten. In seinen Funktionen als Partner und Verwaltungsratsmitglied bei Immobiliendienstleistern war Oliver Stihl für die Realisierung auch von komplexen Bauvorhaben verantwortlich und konnte ein grosses Netzwerk an Fach- und Branchenexperten aufbauen. Als Spezialist in den Bereichen Bauherrenvertretung und Baumanagement sowie in der strategischen Ausrichtung von Unternehmen, ist Oliver Stihl bestens gewappnet für die Position des CEO bei der XANIA real estate. «Die XANIA real estate hat in kurzer Zeit ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Ich freue mich sehr darauf, bald als Teil des Teams die Zukunft des Unternehmens mitgestalten zu können», so Oliver Stihl.

Die Aktivitäten der XANIA real estate haben sich bisher vor allem auf die Stadt Zürich und Umgebung konzentriert. Bald wird Gründer Thomas Prajer aber auch in anderen Schweizer Städten wie etwa Basel und Luzern präsent sein und dort mit lokalen Partnerfirmen kooperieren. «Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten Jahren mit XANIA in Zürich erreicht haben. Mit Oliver Stihl, der operativ die Geschäfte von XANIA führen wird, kann ich mich intensiv um den Aufbau von Partnerschaften schweizweit kümmern», betont Thomas Prajer. Der ehemalige CEO einer börsennotierten Immobiliengesellschaft sowie Geschäftsführer eines internationalen Handelskonzern weiss, worauf es bei der Realisierung erfolgreicher Objekte ankommt. «Lokale Verbindungen und Netzwerke sind der Schlüssel zum Erfolg. Ich setze daher auf den Aufbau der Beziehungen mit etablierten Experten vor Ort», sagt Thomas Prajer. (XANIA real estate/mc/ps)

Über XANIA real estate

XANIA real estate steht für hochwertige Wohnungen an exklusiven Standorten. Seit der Gründung des Immobilienunternehmens im Februar 2022 wurden bereits mehr als zehn Bauprojekte mit etwa 70 Wohnungen erfolgreich umgesetzt. Derzeit sind mehr als 60 Projekte mit einem Potenzial von rund 600 zusätzlichen Wohnungen in der Genehmigungs- oder Entwicklungsphase.

Als Immobilienentwickler setzt XANIA real estate auf Ersatzbauten in urbaner Umgebung. Die von XANIA real estate entwickelten Objekte entstehen in Zusammenarbeit mit renommierten Architekturbüros. Komfort, Qualität und Ästhetik stehen bei der Verwirklichung der Neubauprojekte an erster Stelle. Für die exklusive Gestaltung des Innenausbaus arbeitet XANIA real estate mit erstklassigen Interior Designern zusammen. Eine kuratierte Auswahl von passenden Interior Designs ist für Kundinnen und Kunden im eigenen Showroom am Pelikanplatz in Zürich ausgestellt. Für die Vermarktung der eigenen Immobilienprojekte hat XANIA real estate zusammen mit Daniele und Elza Pellettieri von Pellettieri Immobilien AG im Mai 2023 neu XANIA sales by pellettieri gegründet.