AEW und Eniwa gründen Carsharing-Firma «Swiss E-Car AG»

Aarau – Die AEW Energie AG und die Eniwa AG haben gemeinsam die Carsharing-Firma «Swiss E-Car AG» gegründet und beteiligen sich zu je 50% an dem jungen Unternehmen. Die beiden Energieversorger arbeiten seit vier Jahren im Bereich E-Mobilität zusammen.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen ein starkes Wachstum bei Elektrofahrzeugen und Carsharing-Konzepten. Deshalb haben AEW und Eniwa gemeinsam ein Carsharing-Modell entwickelt, das ausschliesslich eine rein elektrisch betriebene Fahrzeugflotte anbietet.

59 E-Carsharing-Fahrzeuge in fünf Kantonen mit über 4200 Nutzenden

Aktuell stehen bereits 59 E-Carsharing-Autos in fünf Kantonen zur Verfügung. Über 4200 Kundinnen und Kunden haben sich bisher registriert. Für die strategische Weiterentwicklung und Stärkung des Angebots wurde am 22. Januar 2024 die Firma «Swiss E-Car AG» gegründet. Die AEW und die Eniwa sind zu je 50 % an der Firma beteiligt.

Schweizweiter Ausbau des E-Carsharing-Angebots

Die Swiss E-Car AG sieht den Ausbau des Angebots auf die gesamte Schweiz vor. Der Fokus liegt auf gemeinsam genutzter und zukunftsorientierter Mobilität in urbanen Regionen. Zu wichtigen Partnern beim Angebot von Swiss E-Car zählen Städte, Gemeinden, Energieversorger und Immobilieneigentümer, die ihren Kundinnen und Kunden ein umweltschonendes Mobilitätskonzept anbieten wollen. Ebenso steigt bei Unternehmen und in Wohnquartieren die Nachfrage nach Carsharing-Angeboten. (mc/pg)

Swiss E-Car